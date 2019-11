Bergkamen: Schreckliche Tragödie - Mutter getötet, Kinder finden Leichnam

Kinder haben am Sonntagabend ihre getötete Mutter in deren Wohnung gefunden. Die Polizei glaubt zu wissen, wer die Tat begangen hat.

Eine erwachsene Tochter hat ihre Mutter getötet aufgefunden

Die Polizei fand kurz darauf den ebenfalls toten Ehemann

Anscheinend tötete er zunächst die Frau und dann sich selbst

Bergkamen - Es muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein: Weil sie Mutter und Vater nicht erreichen konnten, stattete die erwachsenen Kinder dem Haus ihrer Eltern im nordrhein-westfälischen Bergkamen am Sonntagabend (10. November) einen Besuch ab. Dabei fanden sie ihre 50-jährige Mutter tot vor.

Familiendrama von Bergkamen: Polizei hält Ehemann für den Täter

Die Polizei wurde sofort verständigt. Sie nahm die Ermittlungen auf und fand nur wenig später im Keller eines benachbarten Mehrfamilienhauses die Leiche eines Mannes. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den 54-Jährigen Ehemann der Getöteten. Bereits in der Vergangenheit soll es zwischen den Eheleuten immer wieder zum Streit gekommen sein.

Die Polizei geht deswegen auch davon aus, dass der Ehemann seine Frau tötete und sich anschließend selbst das Leben nahm. Hintergrund, so hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund, die das Dokument auch via Twitter publizierte, dürften die Trennungsabsichten der Getöteten sein.

Im Fall des Familiendramas, das sich vergangenes Jahr in Österreich ereignete, ist nun ein Motiv bekannt. Glimpflicher endete ein Fall, der sich 2018 in Passau ereignete.

Hinweis der Redaktion

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Selbstmord-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

