Familien mit Kleinkindern wandern in Tirol auf gesperrtem Bergpfad – und bekommen dicke Rechnung

Urlauber in Tirol in Not: Bergrettung erhebt schwere Vorwürfe gegen Touristen. © Screenshot Facebook/Bergrettung Oetz

Die Bergrettung in Österreich ist im Prinzip gratis. Zwei deutsche Familien hatten in Tirol aber ein Sperrschild ignoriert und bekommen jetzt eine saftige Rechnung präsentiert.

Oetz – Das Tiroler Ötztal (Österreich) ist eigentlich als Wintersport-Dorado bekannt. Doch auch im Sommer lockt die Bergkulisse mit ihren Dreitausendern die Urlauber an – so auch fünf Wanderer aus dem Raum Tübingen (Baden-Württemberg), Hildesheim und München, die vier Kinder dabei hatten. Die Gruppe machte am Sonntag eine Wandertour zur Armelenhütte in 1747 Meter Höhe. Hier herrscht eine atemberaubende Aussicht auf die Mieminger Kette, die Lechtaler, Stubaier und Ötztaler Alpen. Mit dabei zwei Kinder im Alter von acht und sechs Jahren und zwei Babys (elf und 14 Monate alt), die in Bauchtragen transportiert wurden. Zwei der Wanderer waren in Sandalen unterwegs.

Urlauber in Tirol in Sandalen unterwegs – dann missachtet die Gruppe Absperrbänder

Auf dem Rückweg ins Tal nahm die Gruppe einen als schwarz, also schwer, eingestuften Steig. Dann wollten sie den Weg abkürzen und nahmen einen anderen Pfad, der laut ORF mit Absperrbändern und einem Stoppschild blockiert war. Das hatte seinen guten Grund: Bei den Unwettern der vergangenen Wochen waren Bäume an mehreren Stellen auf den mit Geländern und Tritten versehenen Steig gestürzt, der Weg war unpassierbar.

Die Familie musste von der Bergwacht geborgen werden. © Bergrettung Oetz

Als die Wanderer an den blockierten Stellen ankamen, versuchten sie, außen herumzugehen. Sie stiegen einen Hang hinab und blieben dann in einer Rinne stecken, die von großen Felsbrocken und Dickicht blockiert war. Da sie nicht mehr weiter wussten, riefen die Eltern gegen 18:25 Uhr die Bergrettung Oetz um Hilfe.

Deutsche Urlauber in Tirol in Bergnot: Die dicke Rechnung kommt erst noch

Die schickte den Helikopter „Martin 8“, der zwei der Erwachsenen und die größeren Kinder per Seilwinde barg. „Die beiden Kleinkinder konnte der Heli aber nicht bergen, weil es dafür keine Ausrüstung gibt“, so Florian Falkner, Ortsstellenleiter der Bergrettung Oetz., zur Kronenzeitung. Also arbeitete sich die Bergrettung zu Fuß zum Rest der Gruppe vor: Dabei mussten die Helfer aber erst die quer liegenden Bäume mit Motorsägen zerkleinern und wegräumen. Der Rest der Gruppe wurde dann, als es schon dunkel war, von den Bergrettern sicher ins Tal gebracht. Um 22 Uhr war der Einsatz beendet.

Der Fall ist damit aber nicht erledigt: Die Kosten für den Einsatz von rund 8000 bis 9000 Euro werden die Urlauber wohl selbst übernehmen müssen, berichtet der ORF. Das Vorgehen der Gruppe wird von der Bergrettung als „fahrlässig“ bezeichnet.

Weitere Familie verpasst Gondel und gerät in Bergnot

Am selben Abend war eine weitere Familie aus dem Raum Tübingen – Papa (33), Mama (32), ein Bub (3) in der Kraxe und ein Kleinkind (vier Monate) im Kinderwagen – am Rifflsee (2032 Meter) in Bergnot geraten: Sie hatten um 17.10 Uhr die letzte Gondel ins Tal verpasst. Beim Abstieg zu Fuß kamen sie auf dem Steig mit dem Kinderwagen nicht mehr weiter und schlugen Alarm. Die Bergrettung Innerpitztal brachte den Vater (33) und das Kleinkind zu Fuß unverletzt ins Tal. Die Mama und der Bub wurden ebenfalls mit dem Hubschrauber Martin 8 ins Tal geflogen.