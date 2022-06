Nach Notfall-Bergrettung von 99 Schülern in Österreich: Wer bezahlt für die aufwändige Aktion?

Von: Lukas Einkammerer

Bei einem Bergausflug in Österreich muss eine Gruppe Schüler und Lehrer gerettet werden. Wer die Kosten dafür trägt, soll noch nicht entschieden sein.

Mittelberg/Maxdorf – Eigentlich hätte es ein so schöner Tag werden sollen. Eine Gruppe Schüler aus Ludwigshafen bricht am Dienstagnachmittag zusammen mit ihren Lehrern zu einer Wanderung im Schöntal in Österreich auf, um unter blauen Himmeln die traumhafte Berglandschaft zu genießen. Aus dem perfekten Schulausflug wird jedoch schon bald ein echter Albtraum. Denn die geplante Route erweist sich als gefährliche Strecke, die eigentlich nur für Profis geeignet ist und das regnerische Wetter der Vortage macht das Bestreiten der schwindelerregenden Passagen zu einer wahren Herausforderung – der die 99 Schüler und acht Lehrer letztendlich nicht gewachsen sind.

Bergrettung von Schülern und Lehrern in Österreich: Aufwändiges Rettungsmanöver

Obwohl die riskante Route, die zum Teil über den nicht sehr breiten Heuberggrat führt, so eigentlich gar nicht mehr empfohlen wird, entschied sich eine Lehrkraft dazu, die Schüler über eben diesen Weg zum nahegelegenen Mittelberg zu führen. Der Wandertipp stammte ursprünglich aus Google, wo die Strecke fälschlich als „Feierabendrunde“ bezeichnet wurde.

Was nach einem gemütlichen Trampelpfad durch die Bäume klang, erwies sich jedoch als hochgefährliches Terrain, das man eigentlich nur mit dem optimalen Schuhwerk und ordentlich Alpen-Erfahrung bestreiten sollte. Zu allem Überfluss waren die Böden durch das regnerische Wetter der vergangenen Tage nass und somit um einiges unsicherer. Als zwei Schüler beim Versuch umzukehren ausrutschten, setzten die erwachsenen Begleiter einen Notruf ab. Mithilfe eines Helikopters konnte die Gruppe schließlich in Sicherheit gebracht werden und in ihre Unterkunft zurückkehren.

Fiasko auf Wandertour in Österreich: 99 Schüler und acht Lehrer aus Deutschland in Bergnot. © Landespolizeidirektion Vorarlberg/APA/dpa

Bergrettung von Schülern und Lehrern in Österreich: Kosten für Rettungsaktion liegen noch nicht fest

Zwar hatten die Schüler und Lehrer Glück im Unglück, die Frage nach den Kosten der Notrettung bleibt jedoch. Ein solch aufwändiges Manöver, bei dem mehrere Hubschrauber eingesetzt werden mussten, dürfte sich als ziemlich teuer erweisen. Wie ein Sprecher der Polizei Vorarlberg laut Angaben der dpa mitteilte, sollen sich die Kosten für den Helikoptereinsatz alleine wohl auf mehrere Tausend Euro belaufen - und das, ohne die anderen Bestandteile der langwierigen Rettungsaktion mit einzuberechnen.

Wer die schwindelerregende Summe am Ende bezahlen muss, steht jedoch noch nicht fest. Wie der Schulleiter des Maxdorfer Gymnasiums, Martin Storck, gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur berichtet, sollen die Ermittlungen weiterhin laufen. Eine endgültige Rechnungssumme soll derzeit noch nicht vorliegen. „Nach Eingang einer solchen Rechnung wird diese dem Grund und der Höhe nach geprüft werden“, bestätigt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier gegenüber der dpa.

Egal wie viel die Notfall-Bergrettung am Ende kosten wird – wenigstens haben alle den Alpenschreck gut überstanden. Am Freitag kehren die Schüler von ihrer Klassenfahrt zurück und haben dann sicherlich so einiges zu erzählen. Man kann nur die Daumen drücken, dass der ungeplante Horror-Ausflug schnell wieder vergessen ist. (le)