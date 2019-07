„Es ist nicht normal, was da oben passiert“: Bergsteiger entdeckt Gletschersee und schlägt Alarm  

Es muss irgendwelche Prämien für die Verbreitung solcher unsinniger Behauptungen geben. Weder ist dieser Sommer außergewöhnlich, noch ist irgendeine bedrohliche Schneeschmelze am Mont Blanc im Gange. Bei starker Sonneneinstrahlung gibt es um diese Jahreszeit nun mal Schmelzwasser am Gletscher. Das ist kein Temperaturphänomen, sondern ein Strahlungsphänomen. Die Schneegrenze ist davon nicht betroffen. Und warum meldet niemand, dass die Schneegrenze in diesem Jahr ungewöhnlich niedrig ist? Noch im Juni lag auf 2000 m Schnee auf Österreichs Bergen. Schon im August 2018 schneite es bis unter 2000 m.

Aktuell ist eine Arktisexpedition des Forschungsschiffs Kronprins Haakon gescheitert. Das Arktiseis war weit dicker als die Forscher vermutet hatten. Die hatten offenbar die Nachrichten des ZDF geglaubt. Die Gletscher der Arktis wachsen so stark, dass Eisbären weit nach Süden ausweichen (und nein: die Eisbären werden nicht bedroht, sie vermehren sich so stark, dass sie inzwischen in südlichere Wohngebiete vordringen).

In Nordwestrussland erleben wir derzeit die tiefsten Temperaturen seit der Aufzeichnung. In Argentinien wurde am 20.Juli in San Carlos de Bariloche der Flughafen geschlossen (1,5 m Neuschnee). Alles "nie dagewesen" bzw. ganz normal aber nicht jedes Jahr auftretend.

Schaut man die Aufzeichnungen an, dann sieht man, dass seit 1880 die Temperaturen Mitte Juli extrem unterschiedlich sind (Beispiel Moskau: zwischen 6°C und 35°C, ohne Trend).

Das ZDF meldet heute Arktische Hitzewelle in Nordkanada mit 20°C. Die Aufzeichnungen der kanadischen Regierung (unter [Links zu externen Webseiten werden entfernt]) zeigen, dass solche Temperaturen früher auch schon mal auftraten, z.B. 1956.

Fazit: das Rosinenpicken irgendwelcher heißen Orte und das Weglassen der Kälteereignisse mag für PR-Zwecke geeignet sein. Seriös ist das alles nicht.

Das Wetter bleibt wie es immer war: unberechenbar. Das Klima verändert sich nicht, wie von den Medien gewünscht oder propagiert (mit CO2 hat das nichts zu tun), sondern ganz normal.