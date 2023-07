Sinéad O‘Connor ist tot: Musikerin stirbt im Alter von 56 Jahren

Von: Alina Schröder

Die irische Sängerin Sinéad O‘Connor ist tot. © Sebastian Silva/dpa

Die irische Musikerin Sinéad O‘Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf ein Statement ihrer Familie.

Dublin – Die irische Sängerin Sinéad O‘Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichten unter anderem die Irish Times und BBC unter Berufung auf eine Erklärung der Familie am Mittwochabend (26. Juli). Sie wurde 1990 durch ihren Welthit „Nothing Compares 2 U“ bekannt, der auch in Deutschland ein Nummer-eins-Hit war.

Irische Musikerin Sinéad O‘Connor mit 56 Jahren gestorben

„Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt“, zitierten die britischen Zeitungen aus dem Statement der Familie. Familie und Freunde baten demnach darum, in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre zu wahren. Zu den genauen Todesumständen ist bislang nichts bekannt.

O‘Connor soll laut Medienberichten bereits am Dienstag gestorben sein – und demnach rund 18 Monate nach dem Tod ihres Sohnes Shane (17). Dieser hatte sich im Januar 2022 das Leben genommen. Zuletzt postete sie auf Twitter ein gemeinsames Foto. Dazu schrieb sie: „Seitdem lebe ich als untote Nachtkreatur. Er war die Liebe meines Lebens, die Lampe meiner Seele.“

Sinéad O‘Connor ist tot: Todesursache nicht bekannt

O‘Connor sprach in der Vergangenheit vermehrt über psychische Probleme. Wie die Sängerin selbst erzählte, beruhten diese auf dem physischen und sexuellen Missbrauch durch ihre eigene Mutter. Mit 15 Jahren kam sie in ein Heim für auffällig gewordene Jugendliche. „Psychische Krankheiten sind ein bisschen wie Drogen – sie kümmern sich nicht darum, wer du bist“, sagte sie schließlich in einem Video, das im Jahr 2017 Sorgen um die Irin ausgelöst hatte. An ihrem 33. Geburtstag versuchte sie, sich das Leben zu nehmen.

O‘Connor veröffentlichte insgesamt zehn Studioalben. Mit kontroversen Auftritten und Aussagen erregte sie immer wieder Aufmerksamkeit, sie zerriss etwa 1992 vor laufender Kamera ein Bild von Papst Johannes Paul II. 2018 konvertierte O‘Connor zum Islam und änderte ihren Namen in Shuhada‘ Sadaqat. (asc/dpa)

Hinweis aus der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.