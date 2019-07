Drastische Wende im Vermisstenfall: Berliner seit 20 Jahren verschwunden - Polizei nimmt zwei Männer fest 

Seit 20 Jahren gilt Ali Razzouk als vermisst, nun konnte die Polizei Berlin überraschend zwei Männer festnehmen. Von einer Leiche fehlt jedoch noch jede Spur.

Berlin - Er gilt seit 20 Jahren als vermisst, nun könnte der mysteriöse Kriminalfall aus der Hauptstadt endlich aufgeklärt sein. Wie die Polizei Berlin nun nämlich bekannt gibt, konnten im Fall des seit dem 14. Juli 1999 verschwundenen Ali Razzouk zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Ali Razzouk seit 20 Jahren vermisst: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

„Nach langwierigen und intensiven Ermittlungen der 1. Mordkommission gelang durch Spezialeinsatzkräfte in Tempelhof und in Jessen (Elster) die Festnahme zweier Männer“, erklärt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in einem offiziellen Statement. Die beiden Festgenommenen stehen demnach im Verdacht, Ali Razzouk ermordet zu haben.

Wie Ermittler auf die Spuren der 40 und 46 Jahre alten Männer kamen, ist nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, in welchem Verhältnis die beiden Männer zu dem verschwundenen Ali Razzouk stehen.

Berliner noch immer verschwunden: Wo ist Ali Razzouk?

Der damals 26-jährige Ali Razzouk kam gerade von einem Heimatbesuch in seinem Geburtsland Libanon nach Berlin zurück. Kurz nachdem der junge Mann in Berlin-Tegel gelandet war, stellte er sein Gepäck in seiner Wohnung ab und begab sich anschließend in das damalige Restaurant „Casale“ in der Fischerhüttenstraße in der Nähe des U-Bahnhofs Krumme Lanke.

Wie die Polizei in einem immer noch aktiven Suchaufruf erklärt, machte sich Razzouk nach seinem Restaurantbesuch etwa zwischen 13 und 14 Uhr auf den Weg zur Bahnhofsstraße nach Falkensee. Offenbar nutzte der damals 26-Jährige für die Fahrt öffentliche Verkehrsmittel. Doch dort kam Ali Razzouk niemals an, seit knapp 20 Jahren fehlt jede Spur von ihm.

