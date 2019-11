Bluttat in Privatklinik: Während Vortrag springt Mann auf und sticht auf Redner ein

Polizisten nehmen nach einer Auseinandersetzung, in deren Folge ein Mensch durch Messerstiche getötet wurde, in der privaten Schlosspark-Klinik eine Person fest.

Opfer stirbt am Tatort

In Berlin hat ein Mann einen Redner in einer Klinik während des Vortrags mit einem Messer angegriffen. Das Opfer starb noch am Tatort.