„A.C.A.B.“ - Bundespolizei sorgt mit Werbeslogan für Spott

Von: Nadja Zinsmeister

Dieses Werbeplakat ist seit Montag am Alexanderplatz in Berlin zu sehen. © Bundespolizei Instagram

In Berlin hat die Bundespolizei zu einem ungewöhnlichen Werbeslogan gegriffen. Auf einem Plakat prangert die Abkürzung „ACAB“. Die Werbung löste Spott aus.

Berlin - Die Abkürzung „ACAB“ verbinden die meisten Menschen wohl eher mit einem negativen Satz gegenüber Polizisten. Meistens wird der Slogan als die Beleidigung „All Cops Are Bastards“, also „Alle Polizisten sind Bastarde“ übersetzt. Die Bundespolizei wollte diese Beleidigung nun nutzen und der Abkürzung eine neue Bedeutung geben.

„A.C.A.B.“ - Bundespolizei sorgt mit Werbeslogan in Berlin für Spott

„All Cops Are Beautiful“, also „Alle Polizisten sind schön“ lautet der neue Slogan auf einem Plakat der Bundespolizei am Berliner Alexanderplatz. Seit Montag soll das Plakat laut eigenen Angaben junge Menschen für den Beruf anwerben. „Wir möchten durch diesen ‚Hingucker‘ neue Zielgruppen erreichen und dafür werben, dass der Polizeiberuf eine schöne und sinnstiftende Tätigkeit ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Weiter solle der Werbeslogan ausdrücken, dass sich potenzielle neue Kolleginnen und Kollegen „durchaus kritisch mit ihrer Berufswahl auseinandersetzen“.

Eine Garantie für Aufmerksamkeit war der gewählte Werbespot damit sicher. Doch in den sozialen Netzwerken bekam er auch viel Spott ab. „So dämlich wie die Bundespolizei kann man echt in drei Lebenszeiten nicht sein“, schrieb beispielsweise ein Twitter-User und veröffentlichte ein Foto des Plakats. Auf der Plattform Reddit machte sich unterdessen ein User mithilfe eines Seitenhiebs gegen Bayerns Innenminister Markus Söder lustig: „Die Kampagne ist so doof, mir fällt spontan nicht ein wie man das verarschen soll. Das ist wie Söder im Shrek Kostüm.“

Bundespolizei-Slogan „All Cops Are Beautiful“ geht in den sozialen Netzwerken nach hinten los

Auf Twitter und Reddit lassen sich zahlreiche solche kritischen Kommentare finden. „Die deutschen Cops fordern einen riesigen Shitstorm von der ganzen Welt... denke ich“, heißt es in einem weiteren Tweet. Das sieht die Polizei prinzipiell gänzlich anders, wie man aus der Pressemitteilung weiter entnehmen kann. „Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, aber die Bundespolizei ist mit Sicherheit ‚beautiful‘, weil sie ein moderner Arbeitgeber mit einem attraktiven Aufgabenspektrum ist“, heißt es dort.

Ein Kommentar hinterlässt zumindest einen halbwegs positiven Kommentar. „Immerhin waren die Werbemenschen smart genug, das Ding in ein paar Metern Höhe aufzustellen. Jetzt dauert‘s mindestens dreißig Minuten länger, bis es beschmiert wird.“ Aktuell hängt das Plakat seit zwei Tagen. (nz)