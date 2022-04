Elon Musk meckert über Friedensbotschaft vor Berghain

Von: Pia Seitler

Menschen auf Twitter vermuten, dass Elon Musk nicht in den Berliner Techno-Club Berghain reingelassen wurde. © Patrick Pleul/dpa

Tesla-Chef Elon Musk ärgert sich auf Twitter über eine Friedensbotschaft vor dem Techno-Club Berghain in Berlin. Auf Twitter wird überlegt, ob er an der „härtesten Tür Berlins“ scheiterte.

Tesla-Chef Elon Musk war am Wochenende in Berlin. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollte er offenbar Feiern gehen, zumindest hielt er sich wohl vor dem berühmten Berliner Techno-Club Berghain auf. Eine Friedensbotschaft auf der Fassade des Club-Gebäudes hat dann die Aufmerksamkeit des Milliardärs Elon Musk erregt. „Am Berghain haben sie PEACE an die Wand geschrieben! Da wollte ich nicht rein“, twitterte der Gründer des Elektroautoherstellers Tesla am frühen Sonntagmorgen. Später legte er nach und schrieb: „Frieden? Ich hasse das Wort. Diejenigen, denen Frieden wichtig ist (mich eingeschlossen), müssen es nicht hören. Und denen, denen der Frieden egal ist? Nun ja...“

Bei Twitter hielten das viele für eine Ausrede. BuzzFeed.de* verrät, welche lustigen Reaktionen Elon Musk mit seinem Tweet auslöste.

