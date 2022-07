Berlin: Zwei Menschen im Stadtteil Wilhelmstadt getötet - Polizeieinsatz läuft

Im Berliner Stadtteil Wilhelmstadt wurden in einem Haus zwei getötete Männer gefunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Berlin - Im Berliner Stadtteil Wilhelmstadt wurden zwei Männer getötet, wie Focus berichtet. Demnach wurden sie in einem Haus in der Heerstraße gefunden. Die Polizei habe zudem eine Frau in Sicherheit gebracht. Es war jedoch zunächst unklar, ob sie etwas mit dem Vorfall zu tun hatte oder Zeugin des Verbrechens wurde.

Auch genauere Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Anwohner sollen mindestens einen Schuss gehört haben und die Polizei alarmiert haben. Zudem soll ein Feuer in dem Haus ausgebrochen sein, das die Feuerwehr jedoch löschen konnte. Nun läuft ein Polizeieinsatz. Wegen „Verdachts eines Tötungsdelikts“ habe die 8. Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, teilte Focus unter Berufung auf einen Polizeisprecher mit.

Weiteres Tötungsdelikt in Berlin-Friedrichshain

Neben dem Tötungsdelikt in Wilhelmstadt war am Samstag auch ein weiteres Verbrechen in Berlin bekannt geworden. Am frühen Samstagmorgen fanden Polizisten demnach die Leiche eines Mannes in Berlin-Friedrichshain. Der mutmaßliche Täter hatte sich zuvor selbst gestellt und auf dem Polizeirevier mitgeteilt, vor zwei Wochen einen Mann in einem Mehrfamilienhaus getötet zu haben. Auch in diesem Fall nahm eine Mordkommission Ermittlungen auf.