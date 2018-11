Patient ersticht Pfleger - Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Ein Mann (30) hat seinen Pfleger einer Einrichtung für psychisch Kranke in Berlin mit einem Messer niedergestochen und tödlich verletzt. Nach einem Großeinsatz fasst die Polizei den flüchtigen Täter.

Berlin - Mehrere Stunden nach einem tödlichen Messerangriff in einer Berliner Einrichtung für psychisch Kranke hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 30-Jährige sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, twitterten die Ermittler am Freitagnachmittag.

Das Opfer, ein 39-jähriger Mitarbeiter der Einrichtung in Berlin-Wedding, war seinen schweren Verletzungen nach der Tat am Vormittag erlegen. Die Polizei hatte die Bevölkerung gewarnt, sich dem flüchtigen Messerstecher zu nähern.

Der Angreifer war nach der Attacke vom Freitagvormittag auf der Flucht gewesen, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte. Zahlreiche Beamte suchten in der Umgebung des Heims nach dem Messerstecher.

#Update:

❗️Unsere Kolleg. haben den Tatverdächtigen im Nahbereich des Tatortes festgenommen❗️ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 16. November 2018

Mit einem Messer in der Hand randalierte ein Mann (53) im Sommer im Berliner Dom. Ein Polizist und der Mann wurden bei dem Vorfall durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt.

dpa/ml