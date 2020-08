Teufelssee Berlin: Wildschwein klaut Laptop – unbekleideter Besitzer jagt es

Ein Wildschwein klaut am Teufelssee in Berlin einen Laptop. Der Besitzer jagt das Tier unbekleidet und verscheucht es. Doch dann kommt das Tier zurück.

Berlin - Am Teufelssee in Berlin klaut ein Wildschwein einem Mann den Laptop*, der in einer gelben Plastiktüte steckt. Der jagt das Tier gänzlich unbekleidet. Seinen Laptop kriegt er zurück. Weil eine Frau alles fotografiert hat, wird er zu einem Internet-Hit, berichtet 24hamburg.de. Doch das Wildschwein kommt noch einmal zurück.

Im Norden Deutschlands und in Hamburg* gibt es Tier-Sichtungen ganz anderer Art. So gibt es einen Hai-Alarm vor einer deutschen Insel*. Selbst der ganze Ostsee-Urlaub könnte wegen eines besonderen "Gastes" vermiest* werden. Doch das ist immer noch besser als die gefährlichen Strände in Florida*. Dort attackiert ein Hai ein Kind. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.