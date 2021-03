Berliner Zoo: Trauernder Tiger schreit nach seiner verstorbenen Partnerin

Ein Tiger im Berliner Zoo ist von Herzschmerz geplagt - seine Partnerin Aurora musste eingeschläfert werden. Seitdem schreit er lauthals vor Trauer.

Berlin - Er klagt und ruft sie seit Monaten, doch Aurora wird nicht wiederkommen. Im Berliner Zoo hat Tiger Darius seine Tigerdame an eine tödliche Krankheit verloren und weint seither um sie. Der 14-jährige Tiger schreie dabei so laut, dass es sich für die Besucher so anhöre, als ob er Schmerzen habe, berichtet die Berliner Zeitung (B.Z.)

Zumindest körperliche Schmerzen hat Darius nicht, aber emotional dürfte es ihn wohl sehr stark schmerzen, lebte er doch ganze zehn Jahre zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Herzdame Aurora. Das Amur-Tiger-Paar bekam fünf Babys. Im ersten Wurf bekamen sie 2014 Drillinge, von denen jedoch zwei starben. Das überlebende Weibchen Alisha wurde nach England gebracht. 2015 bekam das Tiger-Paar schließlich Vierlinge. 2020 wurden Aurora und Darius dann Teil der neuen Raubtieranlage im Berliner Zoo.

Trauernder Tiger: Paar lebte zehn Jahre zusammen

Die elfjährige Tigerdame Aurora musste im November jedoch eingeschläfert werden, denn ihr Zustand verschlechterte sich zusehends. „Sie litt an einer offenbar chronischen Stoffwechselstörung und wir konnten keine positive Prognose geben“, so Zoosprecherin Philine Hachmeister im Gespräch mit der B.Z.

Zoo-Direktor Dr. Andreas Knieriem erklärte: „Wir konnten keine positive Prognose geben, sodass wir uns am Ende schweren Herzens zu diesem Schritt entschließen mussten.“

Seit seine Partnerin tot ist, ruft und maunzt der Tiger unentwegt. „Oft tut er dies in Abständen von etwa einer halben Stunde und dann bis zu zwei Minuten am Stück“, so Zoosprecherin Hachmeister.

Der Amur-Tiger bzw. Sibirische Tiger ist laut wwf.de die größte Tigerunterart und die größte lebende Katze der Erde. Zudem ist er typisch für Tiger ein Einzelgänger, umso überraschender und herzzerreißender ist deshalb Darius‘ Geschichte. *FR ist ein Angebot von IPPEN.Media.