„Ignoranz und Vandalismus“: Italien tobt, weil deutscher Tourist Wahrzeichen in Florenz beschädigt

Von: Bettina Menzel

Teilen

Ein deutscher Tourist beschädigt Weltkulturerbe in Florenz. Der Bürgermeister spricht von „Dummheit“, der Kulturminister kündigt härtere Strafen an.

Florenz – Ein teurer Schnappschuss aus dem Italien-Urlaub: Ein 22-jähriger Tourist aus Deutschland wollte offenbar ein ganz besonderes Urlaubsfoto und machte dafür selbst vor UNESCO-Weltkulturerbe nicht Halt.

Der Deutsche kletterte in der Nacht zum Montag auf dem berühmten Neptunbrunnen in der italienischen Stadt Florenz herum und beschädigte das Kulturdenkmal dabei. Der Bürgermeister der Stadt fand scharfe Worte für das Verhalten des Urlaubers – und brummte ihm eine hohe Strafe auf.

Tourist klettert auf Neptunbrunnen in Florenz herum: „Ignoranz und Vandalismus“

Blick auf den Neptunbrunnen in der italienischen Kunstmetropole Florenz. Das Denkmal zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. © IMAGO / robertharding

Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, teilte am Montag eines der bei der Kletteraktion entstandenen Fotos auf seiner Facebook-Seite und fällte ein vernichtendes Urteil über das Verhalten des Mannes. „Für Ignoranz und Vandalismus von Kulturgütern gibt es keine Rechtfertigung“, schrieb der Politiker. „Die Dummheit einiger Personen belastet die gesamte Gesellschaft“, kommentierte der Politiker weiter. Denn der deutsche Tourist hatte einen Sachschaden von rund 5000 Euro verursacht. Den Mann erwartet nun eine hohe Geldstrafe.

In den sozialen Medien war der Aufschrei groß. Ein Kommentator fragte sich unter dem Beitrag des Bürgermeisters, ob die Urlauber „so etwas auch in ihrer Heimat“ tun würden. Eine Geldstrafe sei die richtige Reaktion, „aber sie muss hoch sein, nur dann wird sie in Erinnerung bleiben“, hieß es in dem Kommentar weiter. Aus dem Streitwagen des Denkmals war ein Stück Marmor herausgebrochen, auch am Huf eines Pferdes kam es zu Schäden. Der Alarm am Monument wurde ausgelöst und der Vandale so vertrieben. Überwachungskameras hatten alles aufgenommen, sodass die italienischen Behörden den Touristen dingfest machen konnten.

Italienischer Kulturminister meldet sich zu Wort und kündigt Verschärfung der Strafen an

Selbst der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano äußerte sich zu dem Vorfall. Es sei die „x-te Verunstaltung des nationalen Kulturerbes“ und „ein Zeichen dafür, dass es dem Täter völlig an Respekt vor der Zivilisation und der Schönheit mangelt“, so der Minister laut der italienischen Zeitung La Nazione. Dabei sei dies ein Gefühl, das all jene mitbringen sollten, die sich für eine Reise nach Italien entscheiden. „Die vom Senat bereits beschlossene und bald in Kraft tretende Verschärfung der Strafen für die Beschädigung des kulturellen Erbes wird die richtige Abschreckung für solche Handlungen sein“, kommentierte Sangiuliano weiter.

Der 22-jährige Tourist in Florenz war kein Einzelfall: Immer wieder fallen Italien-Urlauber durch mangelnden Respekt vor Kunst und Kultur auf. Kürzlich war eine Frau auf den Trevi-Brunnen in Rom geklettert, um ihre Wasserflasche aufzufüllen. Ein britischer Tourist hatte gar die Initialen seiner Freundin in das Kolosseum geritzt. Italien sieht sich aufgrund der Auswüchse des Massentourismus gezwungen, immer strengere Gesetze einzuführen (bme mit dpa).