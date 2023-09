Asiatischer Restaurantbesitzer wundert sich über schwäbische Gäste

Von: Sina Alonso Garcia

Der Besitzer des Ludwigsburger Restaurants „Lemongrass“ San Tran Thi legt viel Wert auf Qualität. Dass die ihren Preis hat, wollen manche nicht verstehen. © Lemongrass

Als „Neigschmegder“ die schwäbische Mentalität zu verstehen, ist nicht immer einfach. Auch der Besitzer eines vietnamesischen Restaurants in Ludwigsburg wundert sich über das Verhalten mancher seiner Gäste.

Ludwigsburg – Das Restaurant „Lemongrass“ in Ludwigsburg ist weit über die Stadtgrenzen hinaus für seine vietnamesischen Spezialitäten bekannt. Betreiber San Tran Thi legt großen Wert auf Frische und hat zum Beispiel immer fangfrischen Fisch im Haus. Statt Glutamat setzt er auf authentische, landestypische Gewürze und begeistert damit seine Kunden. Dass Qualität ihren Preis hat, wollen manche schwäbischen Gäste jedoch offenbar nicht verstehen. So berichtet San Tran Thi davon, wie Kunden sich ihre Portionen mit anderen teilen wollen.

Restaurantbesitzer appelliert an Gäste: „Wir müssen auch leben!“

In einem Video, das von einem Gast des Lemongrass auf TikTok geteilt wurde, erzählt der Restaurantbesitzer eine kuriose Anekdote. So kämen immer wieder acht Schwaben zu ihm, deren Einstellung ihn überrascht. „Die haben zu mir gesagt: Wir sind Schwaben. Ob sie nicht für vier Leute Essen bestellen können.“ Für San Tran Thi ist die Forderung nicht nachvollziehbar. In einem Restaurant hält er es für normal, dass jeder sein eigenes Essen bestellt. „Wir müssen auch leben!“, appelliert er an seine Gäste.

Auch, wenn er die Vorstellungen der schwäbischen Gäste nicht ganz nachvollziehen kann, beweist San Tran Thi Humor. „Ich bin zu den Stadtwerken gegangen und habe gesagt: Auch ich bin ein Schwabe. Ob ich nur zu 50 Prozent die Energie bezahlen könnte. Da haben sie zu mir gesagt: Hau bloß ab, du!“ Zu seinen Gästen habe er gesagt: „Ihr habt das Wort Schwaben benutzt. Schwaben sind sparsam, aber nicht geizig! Schwaben sind Leben und leben lassen.“ Ein Gast, der im Video zu sehen ist und San Tran This Bericht gelauscht hat, antwortet gewitzt: „Leben ja, leben lassen, manchmal schwierig.“

Schwäbische Mentalität sorgt für Kopfschütteln – auch abseits des Lemongrass

