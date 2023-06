Tragisches Unglück in Österreich: Mann wird von herabstürzendem Balkon erschlagen

Tödliches Unglück in Österreich: Balkon löst sich und erschlägt Mann (68). © FW Schruns

Mit Freunden wollte ein 68-Jähriger eigentlich einen Balkon an einem Wohnhaus in Österreich renovieren. Plötzlich stürzte eine Betonplatte herab und begräbt den Mann unter sich.

Bregenz – Besonders tragisch: Das tödliche Unglück passierte während einer Arbeitspause. Der Mann (68) ging unter dem Balkon eines Wohnhauses in Österreich vorbei. Genau in diesem Moment löste sich die Betonplatte des Balkons und krachte auf ihn herab, teilt die Polizei Vorarlberg am Mittwochabend mit. Die vier Meter lange und 12 Zentimeter dicke Betonplatte begrub den Mann unter sich.

Österreich: Betonplatte vom Balkon erschlägt Mann (68)

Mithilfe von zwei Wagenhebern hoben seine Arbeitskollegen die schwere Betonplatte an, um den darunter bewusstlosen 68-Jährigen zu bergen, so die Polizei. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Kurz darauf sei der Mann jedoch an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Balkon erschlägt 68-Jährigen: Polizei spricht von bautechnischen Mangel

Die Betonplatte habe nur eine geringe Auflage auf einem Mauersims gehabt und sei beim Bau des Hauses in den 70er Jahren nicht fachgerecht eingebaut worden, so die Polizei.

Das Opfer arbeitete mit drei Freunden an einem Balkon eines privaten Wohnhauses in Tschagguns knapp 70 Kilometer südlich von Bregenz am Bodensee. Die Männer hatten ein Baugerüst aufgestellt und wollten brüchige Stellen ausbessern. Als der 68-Jährige in einer Arbeitspause unter dem Balkon herging, sei die Platte unvermittelt abgestürzt und habe ihn mit voller Wucht getroffen.

Nach dem tragischen Unfall waren an dem Einsatz die Feuerwehr Tschagguns mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, die Feuerwehr Schruns mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, sowie ein Rettungsteam mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften, darunter drei Notärzte, beteiligt. Die Bundespolizei war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort.

