Betrunkener Vater soll eigenes Baby getötet haben

Familiendrama in Kiel: Ein junger Vater (19) soll seine vier Wochen alte Tochter getötet haben.

Ein vier Wochen alter Säugling ist in der Nacht zum Freitag in einer Kieler Wohnung ums Leben gekommen. Die Polizei wurde alarmiert, weil der 19 Jahre alte Vater in der Wohnung randaliert hatte.