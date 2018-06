Plötzlich fällt ein Schuss: Beziehungsstreit eskaliert - 24-Jährige tot

Ein Mann hat bei einem Beziehungsstreit auf seine Partnerin geschossen. Die 24-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Jetzt erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Hagen - Eine 24-jährige Frau ist nach einem Angriff ihres Partners in Hagen an ihren schweren Schussverletzungen gestorben. Die Frau sei in der Nacht zum Samstag ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Der ein Jahr ältere Mann soll sie im Streit am Freitagnachmittag angeschossen und lebensgefährlich verletzt haben.

Polizei nimmt Mann fest

Der mutmaßliche Täter sei zunächst geflohen, dann aber in einer nahe gelegenen Wohnung bei einem SEK-Einsatz festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Er habe dabei keinen Widerstand geleistet. Am Samstag soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen des Streits gab es zunächst keine Informationen.

Bei einem Prozess in Rottweil hat ein Mann zugegeben, seinen Sohn am Tag der Einschulung in Villingendorf (Baden-Württemberg) erschossen zu haben.

dpa