Junge Frau (27) tot aufgefunden – Verdächtiger verhält sich merkwürdig

In Biebesheim (Groß-Gerau) wird eine 27-jährige Frau tot aufgefunden. Kripo und Staatsanwaltschaft vermuten ein Tötungsdelikt.

In Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) wird eine Frau tot in einem Gebüsch aufgefunden.

wird eine in einem Gebüsch aufgefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus.

aus. Der Ehemann der Verstorbenen gilt als dringend tatverdächtig.

Update vom Sonntag, 28.02.2021, 13.24 Uhr: Nachdem in Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) eine Frauenleiche in einem Gebüsch gefunden worden ist, hat die Polizei weitere Entwicklungen in dem Fall bekannt gegeben. Wie aus einer aktuellen Meldung hervorgeht, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei nun wegen eines Tötungsdelikts. Als dringend tatverdächtig gilt der 26-jährige Ehemann der Toten, hieß es.

Dieser sei in den Fokus der Beamten gerückt, nachdem es im Zuge von Vernehmungen Ungereimtheiten gegeben habe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Sonntagvormittag (28.02.2021) dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht – sitzt also in U-Haft. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar, weiterhin dauern die Ermittlungen an.

Junge Frau (27) tot in Gebüsch aufgefunden – Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln

Erstmeldung vom Samstag, 27.02.2021: Biebesheim – Am Samstag (27.02.2021) ist in Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) eine tote Frau aufgefunden worden. Dies teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Demnach meldete ein Anrufer über den Notruf am späten Nachmittag eine leblose Frau im Gebüsch in der Gernsheimer Straße. Trotz sofortiger Reanimationsversuche des Rettungsdienstes und der Polizei, konnte der Notarzt nur noch den Tod der jungen Frau aus Biebesheim feststellen, hieß es in einer Mitteilung.

Tote Frau in Biebesheim aufgeunden: Staatsanwaltschaft Darmstadt und Kripo ermitteln

Warum die Frau verstarb, ist derzeit noch völlig unklar. Vor Ort haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt sowie die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen die Ermittlungen aufgenommen. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Laut „FFH“ will die Staatsanwaltschaft am Montag (01.03.2021) weitere Informationen bekannt geben. Nähere Details zu dem Fall in Biebesheim liegen derzeit nicht vor.

Erst kürzlich wurde in Fulda eine Leiche gefunden. Die Todesumstände waren ebenfalls unklar. (Tim Vincent Dicke)

Sobald es weitere Informationen gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.