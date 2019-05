Vor den Augen der Besucher: Wisent in Tierpark erschossen

Im Bielefelder Tierpark Olderdissen wurde am 1. Mai ein Wisent erschossen. Die 13 Jahre alte Kuh litt offenbar an einer unbekannten Krankheit. Viele Besucher sahen den Vorfall.

Bielefeld – Der Tierpark Olderdissen im westfälischen Bielefeld ist gratis und rund um die Uhr geöffnet. Dementsprechend war der Park am 1. Mai gut besucht. Dennoch ließ es sich nicht vermeiden, genau an diesem Tag ein Wisent zu erschießen, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: Krankes Tier von Leiden erlöst

Die Wisent-Kuh "Holle" war 13 Jahre alt und lebte seit etwa zehn Jahren in dem Bielefelder Tierpark. Laut dem Leiter des Parks ging es Holle schon länger schlecht. Sie habe nicht mehr gefressen und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Ausgerechnet am 1. Mai ging es dann weiter bergab. Holle begann zu krampfen.

So wurde in Absprache mit einem Tierarzt die schwere Entscheidung getroffen, Holle von ihrem Leid zu erlösen. Dazu wurde das etwa 450 Kilogramm schwere Tier betäubt, damit die Mitarbeiter nah genug herankommen. Dann wurde das Tier in dem Bielefelder Tierpark mit einem Gewehr erschossen.

Bielefeld: Besucher geschockt

Der laute Schuss war weithin zu hören und hat viele Besucher verschreckt. Olderdissen ist in Bielefeld besonders bei gutem Wetter ein beliebtes Ausflugsziel. Nun soll Holle untersucht werden, um zu klären, welche Krankheit Holle so zu schaffen machte. Jetzt leben nur noch zwei Wisente im Tierpark – zwei Bullen.

