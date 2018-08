Kiffer klaut zwei Autos von einer Familie – und macht dabei einen Fehler 

Stoned und dreist: Ein benebelter Autodieb hat im westfälischen Bielefeld zwei Fahrzeuge geklaut. Beim zweiten Mal machte der Langfinger es der Polizei aber besonders einfach.

Bielefeld – Das hatte sich der Mann bestimmt anders vorgestellt. Ein Autodieb mit einer Vorliebe für berauschende Pflanzen beklaute in einer Woche gleich zweimal die gleiche Familie. Die zweite Tat wurde ihm unmittelbar zum Verhängnis.

Der erste Diebstahl

Bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli klaute ein 22-Jähriger einen vor einem Wohnhaus abgestellten Wagen im westfälischen Bielefeld. Er parkte das Auto an einer Hauptstraße und fand einen Schlüsselbund, den er an sich nahm. Einen Tag später entdeckte die Polizei das gestohlene Auto und stellte es sicher. Doch damit ist diese merkwürdige Geschichte noch nicht zu Ende.

Der zweite Diebstahl

Eine Woche später, am Montag, den 30. Juli, entschloss sich der Täter, dem Wohnhaus noch einen Besuch abzustatten. Immerhin hatte er ja noch den Schlüssel. Er betrat also das Haus und die Wohnung. Dort fand er ein MacBook und einen weiteren Autoschlüssel. Als er bemerkte, dass sich in der Wohnung jemand aufhielt, floh er und fuhr in dem zum Schlüssel gehörigen Transporter davon.

Was der Täter nicht wusste: Dieser zweite Diebstahl sollte ihm zum Verhängnis werden. Wegen welchem glücklichen Zufall die Polizei den benebelten Tunichtgut dingfest machen konnte, erfahren Sie bei unseren Kollegen von owl24.de*.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Daniel Karmann/dpa