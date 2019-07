Dreist! Trickdiebe beklauen Personal in Restaurant

In Bielefeld haben dreiste Trickdiebe zugeschlagen. Sie überlisteten das Personal eines asiatischen Lokals und konnten entkommen. Nun werden die Täter gesucht.

Trickdiebe in Bielefeld

Service-Personal bestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Bielefeld – Am Donnerstag betraten zwei Männer gegen 19.15 Uhr ein asiatisches Lokal an der Arndtstraße in Bielefeld. Da sie kein Deutsch sprachen, gingen sie zu zwei Angestellten (24 und 21) an die Theke. Sie baten darum, dass ihnen die Speisekarte erklärt würde, wie owl24.de* berichtet.

Trickdiebe in Bielefeld: Täter fliehen

Die Männer kamen sehr nah an die Angestellten heran und regten sich immer wieder über die Verständigungsschwierigkeiten auf. Schlussendlich bestellten die Männer in dem Lokal in Bielefeld nichts und gingen. Bereits kurz darauf bemerkten die Angestellten, dass ihnen die Handys – zwei iPhone X – fehlten. Der 21-jährige Mitarbeiter verfolgte die beiden noch in Richtung Innenstadt, verlor sie aber aus den Augen. Deshalb fahndet die Polizei Bielefeld nun nach den Tätern

Polizei Bielefeld fahndet nach Dieben

Da die beiden Männer entkommen konnten, bittet die Polizei Bielefeld nun um Hinweise, die zur Ergreifung führen könnten. Die Angestellten konnten sie wie folgt beschreiben:

Erste Person : Etwa 25 Jahre alt

: Etwa 25 Jahre alt Etwa 1,70 Meter groß

Dunkle Haare

Dunkler Bart

Dunkles Shirt

Dunkle Hose

Südosteuropäische Herkunft

Zweite Person : Etwa 25 Jahre alt

: Etwa 25 Jahre alt Etwa 1,80 Meter groß

Kräftige bis dicke Statur

Dunkle Haare

Dunkler Bart

Schwarzes Shirt mit goldener Aufschrift

Schwarze, enge Hose

Südosteuropäische Herkunft

