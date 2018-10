Einbrecher begeben sich in Lebensgefahr: Dreiste Diebe klettern in einsturzgefährdetes Brand-Haus

Unbekannte Diebe brachen in Bielefeld in ein unbewohntes Mehrfamilienhaus ein.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Bei einem fatalen Einbruch in Bielefeld brachten sich Diebe in große Gefahr. Die Einbrecher stiegen in ein Mehrfamilienhaus ein, das wegen eines Feuers unbewohnbar und einsturzgefährdet ist.