Mordkommission aus Bielefeld deckt auf: Ehefrau stach auf ihren Mann ein

Die Ehefrau soll mit einem Messer auf ihren Mann eingestochen haben. Das Opfer befindet sich derzeit im Krankenhaus und ist laut Polizei Bielefeld nicht ansprechbar. Die 57-Jährige erzählte den Beamten allerdings zunächst die Unwahrheit.

+++ Bielefeld: Mordkommission ermittelt nach Messerattacke aktualisieren +++

Update: 16.47 Uhr. Bielefeld – Der 61-Jährige befindet sich auf dem Weg der Besserung. Er schwebte nach einer Messerattacke in Bad Driburg in Lebensgefahr. Inzwischen gaben die Ärzte Entwarnung. Vernehmungsfähig sei der Mann laut Polizei Bielefeld aber noch nicht.

Die Ehefrau hat inzwischen gestanden ihrem Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen zu haben. Die Ermittler aus Bielefeld gehen jedoch davon aus, dass sie sich lediglich gewehrt hatte. Von ein Verhaftung sahen die Polizisten daher ab. Die polizeilichen Untersuchungen dauern an.

Bielefeld: Nach Messerstichen – Frau tischt Lügenmärchen auf

Erstmeldung: 18. März, 15.16 Uhr. Bielefeld – Bereits am vergangen Freitag soll es zu der Bluttat gekommen sein, berichtet die Polizei Bielefeld. In der gemeinsamen Wohnung in Bad Driburg soll die Angreiferin mit einem Messer auf ihr Opfer losgegangen sein. Bei der Attacke wurde ein Mann (61) im Bauchbereich getroffen und lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand sei kritisch, berichtet owl24.de*.

Die Ehefrau (57) täuschte die Polizisten aus Bielefeld, die nach der Bluttat die Untersuchungen aufgenommen hatten. Die 57-Jährige sagte zu den Beamten, dass sie und ihr Ehemann von einer unbekannten Gruppe angegriffen worden seien. Die Ermittler der Mordkommission unter der Leitung von Hauptkommissar Jürgen Kollien fanden jedoch heraus, dass sie ihren Ehemann mit einem Messer attackiert hatte.

Bielefeld: War es Notwehr?

Die Geschichte von der "unbekannten Tätergruppe" stellte sich als falsch heraus. Nach der polizeilichen Vernehmung kam die Frau jedoch wieder frei. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft entschieden die Beamten aus Höxter und Bielefeld die 57-Jährige nicht länger festzuhalten. Möglicherweise habe sie in Notwehr gehandelt, begründen die Ermittler ihre Entscheidung. Einzelheiten zu den Hintergründen der Tat gibt es noch nicht.

