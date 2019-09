Schnell reagiert haben Lkw-Fahrer auf der Autobahn: Dort war eine Fahrerin in der falschen Richtung unterwegs – doch eine Blockade bremste sie plötzlich aus.

Bielefeld – Eine Falschfahrerin war kürzlich auf der A33 unterwegs: Dies meldeten mehrere Zeugen der Polizei. Gegen 5.50 Uhr am Mittwochmorgen fuhr die Frau (56) aus Bielefeld im beginnenden Berufsverkehr zwischen den Anschlussstellen Steinhagen und Halle in die falsche Fahrtrichtung – und brachte sich selbst und die weiteren Autofahrer in Lebensgefahr.

Denn zwischen den Anschlussstellen Künsebeck und Halle kam es beinahe zu einem frontalen Zusammenstoß: Ein entgegenkommender Autofahrer konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision gerade noch verhindern, wie die Polizei Bielefeld berichtet. Nachdem die Falschfahrerin die Anschlussstelle Halle passiert hatte, bremste sie ab – und mehrere Lkw-Fahrer nutzten die Situation geistesgegenwärtig, wie owl24.de* berichtet.

Lkw-Fahrer auf A33 bei Bielefeld stoppt Falschfahrerin

Die Lastwagenfahrer reagierten schnell: Sie belegten umgehend alle Fahrbahnen und errichteten so eine Blockade. Der Autofahrerin waren nun alle Spuren versperrt. Sie wendete daraufhin ihr Auto, fuhr in der nun richtigen Fahrtrichtung zurück und verließ die A33 bei Bielefeld an der Anschlussstelle Halle. Dort warteten bereits Beamte der Polizei auf die Falschfahrerin, die sie stoppten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt – nicht zuletzt durch die schnelle Reaktion der Lkw-Fahrer.

