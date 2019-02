Jugendliche sticht auf schwangere Frau ein – Mordkommission ermittelt 

Die Polizei Bielefeld nach einem Familiendrama. Mit einem Messer stach eine Tochter auf ihre schwangere Mutter ein. Die Frau und ihr ungeborenes Kind wurden lebensgefährlich verletzt.

Update 13.40 Uhr. Die Jugendliche ließ sich nach der schlimmen Tat widerstandslos festnehmen. Zu den Vorwürfen schweigt sie bislang. Die Polizei Bielefeld unterstützt die Ermittler. Bei ihren Untersuchungen stehen die Beamten jedoch noch am Anfang. Das Opfer konnte bislang nicht vernommen werden.

Bielefeld: Mordkommission ermittelt nach Bluttat

Erstmeldung: 18. Februar. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst jetzt bekannt gaben, ereignete sich die Bluttat bereits am vergangen Samstag. In einem Wohnhaus in der Nähe von Bielefeld stach die Tochter mit einem Messer auf ihre eigene Mutter ein. Die Frau war bereits im siebten Monat schwanger. Sie und ihr ungeborenes Kind schwebten nach der Messerattacke in Lebensgefahr.

Bielefeld: Hintergründe zu der Tat

Die schreckliche Tat ereignete sich im Wohnhaus der Großfamilie. Die 16-Jährige wurde von der Polizei Bielefeld festgenommen. Sie wurde in eine geschlossene Psychiatrie untergebracht. Bislang schweigt sie zu den Vorwürfen.

Bielefeld: Mit einem Messer stach die 16-Jährige auf ihr Opfer ein (Symbolbild).

Die Staatsanwaltschaft hat gemeinsam mit der Polizei in Bielefeld die laufenden Ermittlungen übernommen. es wurde eine Mordkommission gebildet, um die genauen Hintergründe der Tat herauszufinden. Das Opfer soll neun Töchter und Söhne haben. Außerdem soll die alleinerziehende Mutter mehrere Bücher zum Thema Kinder kriegen" geschrieben haben. Ob die Frau und ihr ungeborenes Kind den Angriff überlebt haben, lesen Sie bei den Kollegen von owl24.de*.

