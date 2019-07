Männer brechen in Kraftwerk ein – Spaziergänger wählt sofort den Notruf

"So ein guter Fotospot": Zwei Hobby-Knipser wollten in ein Kraftwerk in Bielefeld einbrechen. Ein Spaziergänger beobachtete die beiden Männer dabei.

Einbruch in Bielefeld

zwei Hobby-Fotografen erwischt

"guter Fotospot"

Bielefeld – Dumm gelaufen! Zwei Hobby-Fotografen versuchten am Mittwoch (10. Juli) mit Gewalt in ein Gasturbinenkraftwerk an der "Umlostraße" im westfälischen Bielefeld einzubrechen. Ein Spaziergänger erwischte das Duo dabei, wie owl24.de* berichtete.

Bielefeld: Duo scheitert an der Sicherheitstür

Der 22-jährige Gütersloher und sein 39 Jahre alter Kollege aus Paderborn versuchten sich über die Außentür an der Südseite Zugang zu dem Gebäude in Bielefeld zu verschaffen. "Weil das alte Kraftwerk so ein guter Fotospot sei", hieß es in der Mitteilung. Die Sicherheitstür ließ sich jedoch nicht öffnen.

Polizei Bielefeld ermittelt gegen zwei Männer

Einem Spaziergänger kamen die beiden Männer verdächtig vor. Dieser alarmierte die Polizei Bielefeld, die die beiden Fotografen schließlich "bei der Arbeit" störten. Gegen die Männer wird nun wegen Einbruchs in Fabrikations- und Lagerräume ermittelt.

