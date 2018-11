Mann will Dessous klauen – als Verkäuferin ihn erwischt, wird es brutal

Ein Dieb will in einem Bielefelder Modegeschäft, eine Korsage stehlen. Eine Angestellte bemerkt jedoch das Vorhaben. Als sie ins Geschehen eingreift, eskaliert die Situation.

Bielefeld – Diesen Tag wird die Verkäuferin eines Bielefelder Modegeschäfts vermutlich nicht so schnell vergessen. Am Mittwoch wollte ein Mann (61) eine Korsage stehlen. Eine Verkäuferin wurde jedoch auf die Tat aufmerksam, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: Mann hat es auf Reizwäsche abgesehen

Zu dem versuchten Diebstahl kam es gegen 16 Uhr in einem Laden an der Bahnhofstraße in Bielefeld. Der Dieb schnappte sich eine Korsage und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Auf einmal wird er von einer Angestellten (24) verfolgt. Sie hatte die Tat beobachtet.

Bielefeld: Versuchter Diebstahl – Situation eskaliert

Nachdem der Mann bei seinem Klau in Bielefeld aufgeflogen war, wurde er plötzlich aggressiv. Das Dessous wollte er nicht wieder hergeben. Die Verkäuferin griff immer wieder nach dem Kleidungsstück. Auf einmal trat der Dieb gegen ihr Bein.

Aufregung in Bielefelder Modegeschäft

Die Angestellte des Bielefelder Ladens wusste sich nicht mehr besser zu helfen. Sie fing an zu schreien. Ihre Hilferufe wurden erhört. Kunden kamen dazu und hielten den Mann fest, bis die Polizei Kam. Die Beamten aus Bielefeld ermitteln nun gegen den 61-Jährigen. Er bekam eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

+ In einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße in Bielefeld kam es zu einem versuchten Diebstahl. © Google-Maps (Screenshot)

Bielefeld: Wo schlägt der Mann als nächstes zu?

In Bielefeld gibt es eine Vielzahl an Dessous-Geschäften:

Lebenslust Bielefeld

Hunkemöller

Na Und, Dessous und Nützliches

Mey Store

Schiesser

Triumph Shop

Sylvie Meis (40) sucht in ihrer neuen RTL-Show „Sylvies Dessous Models“ das perfekte Mädchen als Markenbotschaftlerin für ihre Wäsche-Kollektion. Dabei spielen die Gefühle der Holländerin verrückt.

In einer Straßenbahn im westfälischen Bielefeld zeigt ein Betrunkener den Hitlergruß. Daraufhin rastet ein Fahrgast aus. Die Situation droht zu eskalieren.

Im westfälischen Bielefeld wurde ein Busfahrer während seiner Pause von unbekannten Tätern ausgeraubt. Einer der Männer zog eine Waffe.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.