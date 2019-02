Mann mit Messer getötet – "Es tut mir Leid, aber es muss sein!"

In Bielefeld startet der Prozess gegen einen mutmaßlichen Messerstecher. Er soll einen Mann getötet haben. Wegen Mordverdachts wurde Anlage gegen ihn erhoben.

Bielefeld – Am Donnerstag beginnt am Landgericht in Bielefeld der Prozess gegen einen 30-jährigen Mann. Der Angeklagte soll im September 2018 einen anderen Mann erstochen haben. Die Bluttat soll sich in einer Wohnung in Minden ereignet haben. Dort trafen sich insgesamt drei Personen. Sie vertrieben sich die Zeit mit Trinkspielen und konsumierten Alkohol, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: Ratespiel endet brutal

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld wirft dem mutmaßlichen Täter vor, im Verlauf eines Ratespiels zu einem 25 Zentimeter langen Messer gegriffen zu haben. Als einer der Männer eine Frage falsch beantwortete, verletzte er ihn zunächst am Hals.

Die Situation eskalierte. Mit den Worten "Es tut mir Leid, aber es muss sein!", rammte der 30-Jährige angeblich das Messer in die Brust seines Opfers. Dieser Stich war tödlich. Wegen Mordverdacht muss sich der Mann nun in einem Prozess vor dem Bielefelder Landgericht verantworten.

