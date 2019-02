Bewaffneter Überfall auf Volksbank-Filiale bei Bielefeld – drei Angestellte gefesselt 

Zwei maskierte Täter bedrohten die Bankmitarbeiter mit einer Schusswaffe. Sie überwältigten die drei Angestellten und fesselten sie. Die Polizei Bielefeld gab nun weitere Details zum Überfall bekannt.

Update: 15.48 Uhr. Wie die Polizei nun mitteilte, sollen an dem Überfall auf eine Volksbank-Filiale bei Bielefeld mindestens zwei Täter beteiligt gewesen sein. Die Diebe waren maskiert und drangen bereits in der Nacht auf Dienstag in das Gebäude sein. Am nächsten Morgen überraschten die Diebe dann die Bankmitarbeiter. Sie bedrohten die drei Angestellten mit einer Schusswaffe. Anschließend legten sie ihnen Fesseln an. Ein Bankmitarbeiter, der sich außerhalb des Gebäudes befand, erfuhr von dem Raub und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Die Polizei forderte daraufhin Unterstützung aus Bielefeld an. Ein Sondereinsatzkommando rückte an. Die Geisel konnten sich aus eigener Kraft befreien. Die Ermittler durchsuchten daraufhin das Gebäude nach den Tätern. Doch diese flohen offenbar mit einem dunklen Kombi mit Paderborner Kennzeichen, der vor der Volksbank-Filiale gestanden haben soll.

Die Diebe brachen zuvor Wertfächer auf. Sie entkamen mit der Beute in unbekannter Höhe. Eine Suche, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam verlief ohne Ergebnis. Die Polizei Bielefeld sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

+ Ein SEK aus Bielefeld durchsuchte die betroffene Bankfiliale. © picture alliance / dpa

Nach Raubzug: Unterstützung aus Bielefeld angefordert

Erstmeldung: 19. Februar, 13. 35 Uhr. Am Dienstagmorgen, zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr kam es bei Bielefeld zu einem Großeinsatz der Polizei. Eine Volksbank-Filiale im benachbarten Kreis Lippe wurde offenbar überfallen. Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert, berichtet owl24.de*.

Am Einsatzort angekommen, verschafften sich die Beamten einen Überblick über die Lage. Schnell war klar, dass sie diesen Einsatz allein nicht gewachsen waren. Die Polizisten forderten Verstärkung aus Bielefeld an. Ein Sondereinsatzkommando rückte an.

Die Kollegen aus Bielefeld durchsuchten das Bankgebäude. Doch in die Täter konnten offenbar aus der Filiale entkommen. Das SEK rückte wieder ab. Derzeit sucht ein Polizeihubschrauber nach den Dieben, wie owl24.de* berichtet. Einige Straßen rund um den Einsatzort mussten zeitweise gesperrt werden.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten "Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks".