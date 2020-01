"The Biggest Loser": So viel hat Anthony Karrenberg aus Oer-Erkenschwick schon abgespeckt

Aufregende Wochen liegen hinter Anthony Karrenberg. Der 32-Jährige aus Oer-Erkenschwick nimmt an der Sendung „The Biggest Loser“ teil und kämpft gegen die Kilos.

Mit Erfolg kämpft Anthony Karrenberg (32) aus Oer-Erkenschwick in der Sat1-Sendung „The Biggest Loser“ gegen die Kilos. Innerhalb von vier Wochen hat er bereits 22,7 Kilogramm abgenommen – keine Ende in Sicht.

Wie 24VEST.de* berichtet, wurden die Kandidaten der Sendung in Teams aufgeteilt und Karrneberg hat dabei eine besondere Aufgabe bekommen.

Wie es für die Teilnehmer weitergeht, erfahren die Zuschauer am 2. Februar um 17.30 Uhr auf Sat1. In der Folge konfrontieren die Trainer ihre Schützlinge nicht nur mit ihren alten Selbstzweifeln, um aus alten Mustern herauszubrechen, in der Challenge geht auch hoch hinaus.

