„Denke mal, die wird auf der ‚No Fly‘-Liste landen“: Frau dreht beim Flughafen-Check-in völlig durch

Von: Romina Kunze

Teilen

Heftige Turbulenzen können während eines Fluges schon mal vorkommen. Dass es allerdings schon beim Einchecken scheppert hat Seltenheitswert, ereignete sich nun aber in Mexiko.

Mexiko Stadt – Erst das lange Anstehen bei der Kofferaufgabe und dem Check-in, dann die Sicherheitskontrolle, bei der nicht selten das mühsam gepackte Handgepäck noch einmal komplett umgekrempelt wird. Und schließlich das meist langatmige Boarding. Das Flughafen-Prozedere kann mitunter schon an den Nerven von Reisenden zerren, rund läuft dabei selten immer alles.

Ein besonders dünnes Nervenkostüm scheint derweil eine Passagierin aus Mexiko zu haben. In die Luft ging sie allerdings nur im übertragenen Sinne, bis zur Sicherheitskontrolle geschweige denn in den Flieger schaffte sie es erst gar nicht. Denn schon am Check-In-Schalter der Airline erwartete sie eine böse Überraschung. Wie die Dame ihren Unmut darüber kundtut, zeigt ein Handyvideo, das derzeit durch die sozialen Netzwerke kursiert.

Probleme am Flughafen: Frau reagiert wütend – und zerlegt den Check-In-Schalter

Als das Video eines wohl unbeteiligten Fluggastes einsetzt, scheint das Gemüt der Frau (56) bereits ordentlich erhitzt. Der Clip zeigt, wie sie auf die Gepäckwaage am Check-In-Schalter am Flughafen von Mexiko Stadt klettert, während sie lautstark und wild gestikulierend mit einer Person auf Spanisch spricht und sich an dem Equipment des Personals vergeht.

Erst fliegt ein Scan-Gerät, dann langt die aufgebrachte Passagierin über den Tresen und greift nach einem Computerbildschirm, um ihn zu Boden zu schmettern. Damit nicht genug: Nachdem sie auf dem Schreibtisch nichts mehr findet, woran sie ihre Wut ablassen könnte, wanderte sie kurzerhand zum nächsten Schalter und räumt dort sämtliche Gegenstände ab. Anschließend steigt sie wieder über die Kofferablage und lässt sie sich vom Sicherheitspersonal abführen, doch nicht ohne dem Airline-Personal noch wüste Worte hinterherzurufen.

Systemfehler oder Flug nicht bezahlt? Frau wird Transport verwehrt – und rastet aus

Aus dem Handy-Video geht nicht hervor, um welche Airline es sich bei dem Disput handelt. Ebenfalls unersichtlich ist der Grund für den Ausraster. Mehrere Medien berichten aber, dass die Dame wohl vorhatte, am Dienstag (4. Juli) mit Volaris, einer mexikanischen Billigairline, zu fliegen. Laut dem spanischsprachigen Newsportal infobae habe ein Volaris-Angestellter die Passagierin darüber informiert, dass ihre Reservierung nicht im System sei. In anderen Worten, dass also kein Sitz im Flieger auf sie warte. Da sie den Flug aber nicht direkt über die Airline gebucht habe, müsse sie sich an ihr jeweiliges Reisebüro wenden, um das Problem zu lösen.

Wie die New York Post berichtet, hätten die Probleme mit der Bezahlung für das Flugticket zusammengehangen. „Die Passagierin reagierte wütend, als ihr mitgeteilt wurde, dass für die Beförderung noch eine Restzahlung aussteht“, zitiert die US-amerikanische Zeitung einen Sprecher der Fluggesellschaft. Daraufhin eskalierte anscheinend die Situation. „Wenn du nicht willst, gib mir mein Geld nicht zurück“, soll die Frau gesagt haben. Und: „Gib es mir nicht zurück, aber diese kaputten Dinger bezahlen dafür!“

Flughafen-Ausraster belustigt das Netz und trifft auf Verständnis: „Kann man stellenweise nachvollziehen“

Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Trug das Video für einige schlichtweg zur Belustigung bei, konnten anderen den emotionalen Ausbruch nachempfinden. „Mir fehlt zwar der Kontext“, schreibt ein User auf Spanisch, doch müsse schon viel schiefgehen, dass ein Fluggast an einen solchen Punkt gelange, so sein Urteil. Andere vermuteten – wohl auf eigenen negativen Erfahrungen basierend – den Fehler bei der Fluggesellschaft.

„Gib mir mein Geld nicht zurück, aber diese kaputten Dinger bezahlen dafür!“, soll eine aufgebrachte Passagierin am Flughafen von Mexiko Stadt gebrüllt haben, ehe sie den Check-In-Schalter einer Fluggesellschaft zerlegte. (Screenshot) © Screenshot/Twitter/MrElDiablo8

Und auch hierzulande kommentierten einige das Video. „Kann man stellenweise nachvollziehen“, schreibt ein Nutzer trocken. „Denke mal, die wird auf der ‚No Fly‘-Liste landen“, mutmaßt ein anderer über die möglichen Konsequenzen des Ausrasters. Medienberichten zufolge habe das Unternehmen jedenfalls Anzeige erstattet. Auf dem Weg nach draußen sei die Dame in Gewahrsam genommen worden.

Kurioserweise gerieten am Flughafen von Mexiko Stadt in jüngerer Vergangenheit schon einmal eine Passagierin und das Check-In-Personal aneinander, allerdings von einer anderen Airline, wie aus einem YouTube-Video der New York Post hervorgeht. Ärger am Flughafen ist auch andernorts keine Seltenheit: So wurde jüngst einem Fluggast der Einstieg ins Flugzeug trotz gültigem Ticket verwehrt. Die Vorfreude auf den Urlaub war wohl etwas zu groß; der Mann war zu betrunken, um befördert zu werden.

Bis an Bord hatten es in einem anderen kuriosen Fall 19 Passagiere zwar geschafft, mitfliegen durften sie letztlich trotzdem nicht. Grund: die Maschine war zu schwer. (rku)