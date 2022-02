Omikron-Impfschutz: Biontech, Moderna, AstraZeneca - Welches Mittel am besten wirkt

Von: Bedrettin Bölükbasi

Welcher Impfstoff wirkt am besten gegen die Omikron-Mutation? © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat Delta als die vorherrschende Mutation verdrängt. Doch welcher Impfstoff wirkt am besten gegen die neue hochansteckende Mutante?

München - Im November 2021 etablierte sich plötzlich ein neuer Begriff im Zuge der Corona-Pandemie: Die Omikron-Variante. Forscher stellten fest, dass diese neue Mutation des Virus ansteckender als die Delta-Variante ist und die Infektionszahlen in die Höhe treiben werde. Allerdings ergab sich aus Forschungen auch, dass der Krankheitsverlauf deutlich milder ist.

Nun befindet sich Deutschland inmitten einer Omikron-Welle. Die Rolle der Impfung, besonders die der Booster-Impfung, ist gerade bei dem hochansteckenden Charakter der Omikron-Mutante wichtig. Doch Forscher stellten auch fest: Die neue Mutation kann die Wirkung der Impfstoffe leichter umgehen. Nun stellt sich für viele die Frage: Welcher Impfstoff wirkt immer noch am besten gegen Omikron?

Corona-Impfung: Omikron resistenter gegen aktuelle Antikörper - Forscherteam verlangt Anpassung

Die größere Resistenz von Omikron gegen Impfstoffe belegt unter anderem eine Studie der Universitätsmedizin Göttingen und dem Leibniz-Institut für Primatenforschung Göttingen vom 28. Dezember 2021. Hier kamen die Forscher zum Ergebnis, dass die Omikron-Mutation weitgehend resistent gegen aktuelle Antikörper ist. In sogenannten Zellkulturstudien zeigte sich, dass die neue Variante den nach der Infektion und Impfung gebildeten Antikörpern ausweicht. Eine zweite Impfung verbesserte die Situation nur minimal: Auch dort wurde eine geringere Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Omikron als bei der Delta-Variante festgestellt.

Gleichzeitig ergab die Untersuchung auch, dass die meisten therapeutischen Antikörper zur Covid-19-Behandlung nicht wirksam gegen Omikron sind. Um dies zu beseitigen verlangte das Forscher-Team eine Anpassung der Antikörper an die aktuelle Infektionslage mit dem Vorherrschen der Omikron-Mutation. Unter den Forschungsergebnissen aus Göttingen findet sich allerdings auch eine positive Nachricht: Eine dritte Impfung gegen das Virus könnte gut vor Omikron schützen.

Corona-Impfung: Eine ganz bestimmte Impf-Kombination wirkt besonders gut gegen Omikron-Mutante

Doch nicht alle Impfungen entfalten die gleiche Wirkung in Bezug auf die hochansteckende Omikron-Variante. Die Forscher aus Göttingen betonten eine dreifache Impfung mit BioNTech oder eine Kreuzimmunisierung mit AstraZeneca und BioNTech als die wirksamsten Optionen.

Genauere Einschätzungen zum Thema lieferte die britische Behörde „UK Health Security Agency“. In einem regelmäßig veröffentlichen Impfreport untersuchten die Forscher Ende 2021 fast 148.000 Delta-Fälle und rund 69.000 Omikron-Fälle. Zwar wurde auf ein hohes Niveau an Unsicherheit hingewiesen, da es sich um relativ frühe Ergebnisse handle. Dennoch lieferte der Bericht wichtige Erkenntnisse. Eins vorab: Egal mit welcher Kombination dreifach geimpft wurde, war die Wirksamkeit der Impfung gegen Omikron in gar keinem Fall höher als gegen Delta.

Ermunternde Ergebnisse lieferte die Studie hinsichtlich der Kombination aus einer Grundimmunisierung mit BioNTech und einer Booster-Impfung mit Moderna. Dort kamen die Forscher zu den besten Werten: Auch neun Wochen nach der Auffrischung liegt der Schutz hier laut der Untersuchung bei 70 bis 75 Prozent. Erhält man alle drei Impfungen mit BioNTech, so ist man nach zehn Wochen lediglich zu 45 Prozent geschützt. Bei der Kombination aus Grundimmunisierung mit AstraZeneca und Booster mit BioNTech oder Moderna zeigte sich eine vergleichsweise niedrigere Wirksamkeit. So ist man zwei bis vier Wochen nach dem Booster bei beiden Kombinationen zu rund 60 Prozent geschützt. Nach zehn Wochen fiel der Schutz bei BioNTech auf 35 Prozent, bei Moderna auf 45 Prozent.

Beim aktuellsten Bericht der „UK Health Security Agency“ vom 10. Februar blieben diese Ergebnisse größtenteils gleich. Allerdings zeigte sich lediglich bei der Effektivität der Kombination aus zweimal BioNTech und einmal Booster-Impfung durch Moderna eine deutliche Veränderung. Der Bericht der britischen Behörde schätze den Schutz dieser Kombination nur noch mit 60 bis 65 Prozent nach 10 Wochen ein. Trotz der festgestellten niedrigeren Effektivität gegen Omikron im Vergleich zum Jahresende erweist sich diese Kombination dem Bericht zufolge aber immer noch als der wirksamste Schutz gegen die Mutation. (bb)