Unfassbar: Schwangere wird angeschossen und soll für Tod ihres Kindes verantwortlich sein

In Birmingham im US-Bundesstaat Alabama wurde einer Schwangeren während eines Streites in den Bauch geschossen. Sie wird nun für den Tod ihres Kindes schuldig gemacht.

Birmingham - Bei einem Streit mit einer anderen Frau wurde einer Schwangeren in den Bauch geschossen. Jetzt wurde sie jedoch in den USA wegen Totschlags angeklagt. Ein Gericht im Bundesstaat Alabama wirft der 27-Jährigen vor, den Streit angefangen zu haben und damit für den Tod ihres ungeborenen Kindes verantwortlich zu sein, wie US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten.

Birmingham/Alabama: Schwangere gerät auf Parkplatz in Streit mit anderer Frau

Die Frau durfte das Gefängnis zunächst verlassen, nachdem sie eine Kaution gezahlt hatte. Ihr drohen aber bis zu 20 Jahre Haft, sollte sie schuldig gesprochen werden. Der Fall hat in den USA eine Debatte über die Rechte von Frauen und ungeborenen Kindern ausgelöst.

Den Berichten zufolge hatte sich die 27-Jährige Anfang Dezember mit einer anderen Frau auf dem Parkplatz eines Ladens in Pleasant Grove westlich der Stadt Birmingham über den Vater des Kindes gestritten. Damals sei sie im fünften Monat schwanger gewesen. Die andere Frau habe in Notwehr auf sie geschossen, hieß es.

Schützin soll aus Angst auf Schwangere geschossen haben

Nach Informationen der Washington Post arbeiteten beide Frauen und der Mann im selben Unternehmen. Die Mutter der Schützin erzählte, dass ihre Tochter eine Genehmigung für ihre Waffe gehabt hätte. Da sie bei dem Angriff Todesangst gehabt hätte, gab sie einen Warnschuss ab, der wohl vom Boden auf die Schwangere abprallte. Leutnant Danny Reid aus Pleasant Grove sagte im Dezember: „Die Ermittlungen zeigen, dass das einzig wahre Opfer in diesem Fall, das ungeboren Baby war.“

