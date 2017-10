BKA-Suche nach Kinderschänder erfolgreich: Opfer und Täter identifiziert

Mir wird grad innerlich schlecht. Was für ein kranker Wicht ist das, der das dem Zwergerl antut? Da möchte man am liebsten so derart eskalieren...

Wie kann man einem so kleinen Menschen, so einer reinen Seele nur so etwas antun? So etwas werde ich im Leben nicht verstehen. Hoffentlich erwischen sie dieses Tier und hoffentlich erhält er die ihm zustehende Strafe. Das Karma soll ihn so treffen wie er es verdient hat.....leider die Netiquette nicht zu was ich zu diesem Tier eigentlich zu schreiben hätte :-(