Blob-Phänomen im Ozean: Deutsche Forscher finden Ursache – Tod tausender Meerestiere wohl menschengemacht

Von: Anna Lorenz

Die letzte marine Hitzewelle bedeutete für hunderte Seelöwen den Hungertod. (Symbolbild) © Jett Britnell All Canada Photos/imago

Hamburger Forscher kommen zu dem Ergebnis: Die besorgniserregenden, marinen Hitzewellen sind höchstwahrscheinlich das Ergebnis menschlichen Handelns.

Hamburg – Wer dieser Tage zum Schwimmen geht, verspricht sich nicht selten eine erfrischende Abkühlung. Werden Seen und Co. im Sommer einmal richtig warm, so macht das Baden jedoch schon deutlich weniger Spaß. Nicht auszudenken, wie es sich anfühlen würde, hätten die Gewässer die Temperaturen einer heißen Dusche. So allerdings kann man ihn sich vorstellen, den Blob. Die marinen Hitzewellen machen den Bewohnern der Ozeane in den letzten Jahren vermehrt das Leben zur sprichwörtlichen Höllenqual.

Bisher unerklärliches Phänomen Blob: So wirkt sich die Hitze auf die Meeresbewohner aus

Blob, so nennen Forscher die erwärmten Wassermassen, deren Temperatur deutlich außerhalb des Normbereichs liegt. Wie Spektrum weiß, wurde der letzte Blob in den Jahren 2019 bis 2021 im nordöstlichen Pazifik vor der Westküste Nordamerikas beobachtet. Das Problem daran: Das warme Wasser bringt das Ökosystem des Ozeans durcheinander.

Tiere, die niedrigere Temperaturen brauchen, verenden oder wandern ab – was wiederum die Nahrungskette torpediert. Denn der Stoffwechsel der Meeresbewohner, die sich an die Temperaturen adaptieren, beschleunigt sich, wie der Spiegel 2020 berichtete. Die Folge ist ein erhöhter Nahrungsbedarf bei gleichzeitig schwindendem „Angebot“. Seevögel, Seelöwen oder Wale gehen hierbei oftmals leer aus. Zwischen Mai 2015 und April 2016 verhungerten Forschern zufolge wegen zu warmer Gewässer eine Million Lummen, auf der Nordhalbkugel weit verbreitete Meeresvögel. Zudem begünstigt der Blob das Wachstum von Algen, die nicht nur giftig sind, sondern dem Meer zusätzlich Sauerstoff entziehen – ein zusätzliches Fiasko für die Meeresbewohner.

Hamburger Forscher sind sich sicher: Meeresphänomen Blob ist menschengemacht

Was sich seit dem Jahr 2000 insgesamt 31 Mal und in Ausmaßen von bis zu 3.000.000 Quadratkilometern im Pazifik abgespielt hat, erläutert das folgende Video anschaulich. Ähnliche Vorkommnisse wurden Spektrum zufolge „in den letzten Jahren auch in anderen Meeresgebieten wie dem Südpazifik oder dem Atlantik“ beobachtet.

„Häufigere und extremere Hitzewellen im Ozean belasten die Ökosysteme dramatisch“, so Armineh Barkhordarian von der Universität Hamburg, der mit seinem Team den Blob erforschte. Seinen, in Nature Communications Earth and Environment veröffentlichten Ergebnissen zufolge, liege die Ursache der marinen Hitzewellen zu über 99 Prozent in der menschengemachten Erderwärmung begründet.

Aufgrund zunehmender Treibhausgase in der Atmosphäre habe die Wassertemperatur im nordöstlichen Pazifik im letzten Vierteljahrhundert jährlich um etwa 0,05 Grad zugenommen. Hochdruckgebiete lassen den Ozean auch in den Wintermonaten nicht abkühlen, sondern ermöglichen eine merklich längere Sonnenbestrahlung. Fehlende Wolken am Nachthimmel, die an sich die Abgabe von Wärme begünstigen würden, gleichen den Temperaturanstieg nicht aus. „Das birgt nicht nur enorme Gefahren für die Biodiversität. Es kann auch dazu führen, dass in marinen Ökosystemen eine Schwelle überschritten wird, nach der eine Erholung nicht mehr möglich ist“, so Barkhordarian. (askl)