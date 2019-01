Blutmond 2019: So sehen Sie das Himmelsspektakel 

Am kommenden Montag, 21.01.2019, ist Blutmond-Tag. Wir erleben eine totale Mondfinsternis. Wann geht es los? Wie wird das Wetter sein? Haben wir eine gute Sicht auf das Ereignis? Mehr Infos von Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

München - Im Juli 2018 war ganz Deutschland im Blutmondrausch. Die fantastischen Bilder gingen um die Welt. Kommenden Montag gibt es nochmal einen„Super-Blutmond“ zu sehen. Mit einer Stunde und 44 Minuten soll es die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts werden. Danach ist erstmal für eine Weile Pause. Die nächste totale Mondfinsternis wird in Deutschland erst wieder im Jahr 2022 zu sehen sein. Eine partielle Mondfinsternis gibt es allerdings noch dieses Jahr am 16. Juli 2019. Wer er aber einen rot gefärbten Vollmond sehen möchte, muss am21. Januar früh aufstehen. Auch das Wetter spielt voraussichtlich mit. In den meisten Teilen Deutschlands soll es in den frühen Morgenstunden einen klaren Himmel geben. Einzelheiten erfahren Sie im Video.

Phase 1: Gegen 4.43 Uhr beginnt der Mond sich zu verdunkeln.

Phase 2: Gegen 5.41 Uhr beginnt die totale Mondfinsternis. Jetzt färbt sich der Mond blutrot.

Phase 3: Um 6.43 verlässt der Schatten der Erde den Mond.

Phase 4: Kurz vor Sonnenaufgang gegen 7.41 ist da Spektakel vorüber.

