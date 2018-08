Blutrausch: Schäferhund tötet Hund - dann sind drei Menschen dran

Grausamer Blutrausch: Ein Schäferhund tötet einen anderen Hund - dann sind drei Menschen dran.

Haynrode - Immer wieder kommt es zu blutigen Angriffen zwischen Hund und Mensch. Jetzt gibt es das näcshte Blutrausch-Drama im 650-Seelen-Dorf Haynrode, wie extratipp.com* berichtet. Ein Schäferhund ist am Mittwoch durchgedreht und hat in Haynrode (Landkreis Eichsfeld) drei Menschen gebissen. Im Blutrausch tötete das Tier sogar einen anderen Hund. Wie ein Anruf der extratipp.com*-Redaktion bei der zuständigen Polizeiinspektion Eichsfeld ergab, war das bissige Tier in der Haynroder Wohnung einer 81 Jahre alten Frau untergebracht. Diese hütete den Schäferhund lediglich, weil der eigentlich Halter - ihr Sohn - im Krankenhaus lag.

Blutrausch! Schäferhund läuft in Haynrode Amok

Gegen 8.30 Uhr klingelte es an der Tür der Dame in Haynrode. Als sie am Mittwoch öffnete, rannte der Schäferhund aus der Wohnung und biss eine vor der Tür stehende 73-Jährige. Danach haute das Tier ab. Auf einem Feldweg biss der Schäferhund einen 79 Jahre alten Mann. Die Hundesitterin konnte den Schäferhund anschließend stellen. Sie nahm das Tier an die Hand, das sich allerdings losriss, als der Schäferhund im Blutrausch eine 89 Jahre alte Gassigängerin und deren Hund in einem Feld bei Haynrode erblickte (Lesen Sie auch: Dobermann springt über Zaun - dort stehen 60 hilflose Drittklässler).

Diesen Hund biss der Schäferhund in Haynrode tot

+ Ein solches Tier der Rasse Bolonka Zwetna biss ein Schäferhund in Haynrode tot. © picture alliance / dpa-tmn

Aus Angst vor dem aggressiven Schäferhund nahm die Frau ihren kleinen Schützling der russischen Rasse Bolonka Zwetna auf den Arm. Der Schäferhund verbiss sich in dem kleineren Artgenossen und verletzte dabei die 89-Jährige am Arm. Tragisch: Der kleine Hund wurde durch die Blutrausch-Attacke des Schäferhundes so schwer verletzt, dass er starb. Die zuständigen Behörden nahe Haynrode entschieden, dass der Schäferhund eingeschläfert wird.

