Blutverschmiertes Auto auf Parkplatz entdeckt - Wo ist das Opfer?

Auf einem Parkplatz in Friedewald wurde ein ausgebranntes, demoliertes Auto gefunden. Vor dem Wagen: eine Blutlarche. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Friedewald - Einen blutverschmierten Pkw haben Mitarbeiter eines Logistikbetriebes in Friedewald auf ihrem Firmenparkplatz entdeckt. Die Staatsanwaltschaft in Fulda und die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld ermitteln des wegen Verdachts eines möglichen Kapitaldeliktes. Das berichtet hersfelder-zeitung.de*.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen beschädigten weißen Skoda Octavia mit Stufenheck und polnischen Kennzeichen, der den Logistik-Mitarbeitern bei Arbeitsbeginn am Dienstagmorgen aufgefallen war. Das Auto war im gesamten Außenbereich blutverschmiert. Das Glasdach und die Scheiben der Fahrerseite waren eingeschlagen, Windschutzscheibe und Motorhaube massiv beschädigt. Vor dem Pkw befand sich zudem eine Blutlache.

Im Fahrzeuginneren war offensichtlich Benzin ausgeschüttet und angezündet worden. Dadurch entstanden leichte Brandbeschädigungen im Innenraum. Aus noch unbekannten Gründen muss das Feuer ausgegangen sein, teilen die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen in einer gemeinsamen Presseauskunft mit. Neben dem Auto wurden komplette Bekleidungsgegenstände einer männlichen Person gefunden.

Bei der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei ergaben sich aufgrund des Spurenbildes Anhaltspunkte für ein Kapitaldelikt, zumindest aber für massive Verletzungen einer Person. Der Halter des Skoda, ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger, arbeitet seit längerer Zeit bei dem Logistikunternehmen als Fahrer. Er erschien am Dienstagmorgen jedoch nicht zur Arbeit. Die Polizei suchte daraufhin das umliegende Gelände um den möglichen Tatort ab. Dabei wurde neben einem Polizeihubschrauber auch ein sogenannter Mantrailer – ein Spürhund – der Rettungshundestaffel Osthessen eingesetzt.

Zeugen gesucht:

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise und fragt: Wer hat am Dienstagmorgen zwischen 3.50 und 8.10 Uhr verdächtige Beobachtungen, wie Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebietes von Friedewald, gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld, Telefon 06621/9320.

