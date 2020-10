BMW kracht gegen Baum: 18-Jähriger tödlich verunglückt

Ein schwerer Autounfall wurde einem 18-jährigen BMW-Fahrer zum Verhängnis. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt. Jede Hilfe kam zu spät.

Lübbecke – Am heutigen Freitagmorgen ist es in Nordrhein-Westfalen zu einem schweren Unglück gekommen. Auf der B65 in Lübbecke (NRW) krachte ein 18-jähriger BMW-Fahrer gegen einen Baum und verstarb, wie das Nachrichtenportal owl24.de* aus Bielefeld* berichtete. Der junge Mann konnte nur noch tot aus dem Wagen geborgen werden. Nähere Einzelheiten zur Unglücksursache lesen Sie bei den Kollegen. (*Owl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)