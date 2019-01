Theater-Eklat: Stück widert Zuschauer an - diese verlassen scharenweise die Vorstellung

Immerhin hat sie sogar angeboten, die Reinigungskosten zu übernehmen. Das kommt auch nicht so oft vor und zeugt dann wenigstens von Anstand. Dass sie sich hat gehen lassen und über den Durst getrunken hat, meine Güte, das ist auch nicht so selten.

Da gibts ein Pulver das man drüberstreut und sogar den Geruch blitzschnell beseitigt. Sollen die mal den Kindergarten schließen, wenn ein Kind trotz Magen Darm dorthingebracht wird. Lächerlich. Soetwas kann nun wirklich immer passieren. Auch nach einem Bier oder Glässchen Wein, wenn man es nicht verträgt. So etwas muss eine Gesellschaft aushalten, wenn schon der Anblick von alten Menschen, die sich vielleicht nicht mehr so pflegen können, ein Baby das schreit oder mal sabbert für viele nicht zu ertragen ist. Schöne neue Welt. Der permanente Parfümgeruch und der eitle Dauerblick in die Displayspiegel der Handys sind manchmal auch unerträglich. Was nützt die beste Show, wenn der Gast danach einen Shitstorm über das zu harte Toilletenpapier in der Theaterpause auslöst, oder er nicht alles ununterbrochen dokumentieren durfte.