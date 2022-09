Ermittlungen wegen rätselhaftem Fischsterben im Bodensee 

Tote Fische in der Oder: Geht das Fischsterben jetzt auch am Bodensee weiter? (Archivbild, Uckermark am 16. August 2022).

Klimawandel gefährdet bayerische Seen

Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte am Samstag etwa 100 tote Weißfische im Bodensee und meldete seinen Fund den Behörden. Die Ermittlungen zu den Ursachen dauern an.

Bodensee - Das Fischsterben in der Oder hielt die Behörden lange in Atem. Nun stehen Behörden offenbar vor einem neuen Rätsel: Am Samstag hat die Wasserschutzpolizei in Langenargen nach dem Hinweis eines Spaziergängers auch im Bodensee zahlreiche tote Fische gefunden. Es ist dort nicht der erste Vorfall dieser Art in diesem Sommer.

Fischsterben am Bodensee? Wasserschutzpolizei geht Hinweisen nach

Ein Passant habe gemeldet, dass deutlich mehr als 100 kleine tote Weißfische im Wasser trieben, teilte die Polizei in Göppingen am Samstagabend mit. Als die Beamten ankamen, fanden sie nur noch einen Teil davon vor - vermutlich seien die übrigen toten Tiere bereits durch Wind und Wellengang abgetrieben worden, hieß es. Die Ursache für das Fischsterben war zunächst unklar. Die Wasserschutzpolizei habe Fisch- und Gewässerproben entnommen und die Behörden informiert. Aktuell dauern die Ermittlungen an. Am Sonntag konnte die Polizei gegenüber der Lokalzeitung Südkurier noch keine genaueren Angaben machen, wann Ergebnisse der Proben vorliegen werden.

Nicht der erste Vorfall am Bodensee: Schon im August tote Aale entdeckt

Schon im August waren am Bodensee zahlreiche tote Aale entdeckt worden. Damals vermuteten Behörden, dass die Hitze der Grund für das Ableben war. Denn es war der heißeste Sommer aller Zeiten in Europa, wie aus Daten des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus hervorgeht. Bereits in den Hitzesommern 2003 und 2018 war es wegen langanhaltender Wärmeperioden zu einem Aalsterben im Bodensee gekommen, wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Stuttgart mitteilte. Die hohen Temperaturen waren im August auch mit extrem niedrigen Wasserständen einhergegangen. Zudem hatte sich vor den Gemeinden Langenargen und Eriskirch ein grüner Algenteppich gebildet.

Deshalb reagieren Fische sensibel auf hohe Temperaturen

Der Klimawandel sorgt nicht nur für Rekordtemperaturen und mehr Naturkatastrophen, sondern gefährdet auch die bayerischen Seen und ihre „Bewohner“. „Fische sind wechselwarme Tiere und können daher ihre Körpertemperatur nicht regulieren. Eine Temperaturerhöhung des Umgebungswassers schlägt sich somit direkt auf die Körpertemperatur der Fische nieder und erhöht Stoffwechselprozesse und damit den Sauerstoffverbrauch der Fische“, erklärte ein Sprecher des Ministeriums für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz im August auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung.

Mit steigender Wassertemperatur löse sich immer weniger Sauerstoff im Wasser. „Außerdem kann eine erhöhte Wassertemperatur zu Algenwachstum führen, welche nachts zusätzlich Sauerstoff zehren“, so der Sprecher weiter. Dieser „Hitzestress“ könne auch das Immunsystem der Tiere schwächen und so zu Infektionen führen. Dies sei beim Aalsterben im August „mit großer Wahrscheinlichkeit“ der Fall gewesen. Es habe „keine Anzeichen“ für menschliche Einflüsse gegeben, hieß es weiter. Auch bei der Umweltkatastrophe in der Oder waren die hohen Temperaturen im Fluss einer der Gründe für das Fischsterben. Neben der Temperatur des Wassers spielten Wissenschaftlern zufolge der hohe Salzgehalt, Niedrigwasser und eine giftige Algenart eine Rolle (bme mit Material von AFP).