Alle sprechen über diesen Bodybuilder - wegen seiner irren Aktion auf der FIBO

Bodybuilder Steve Benthins macht auf FIBO 2018 lustige Tittenchallenge (Brustvergleich) in Köln.

Köln - Videos, in denen Profi-Bodybuilder Steve Benthin (36) die Zuschauer durch die weltweit größte Fitnessmesse „FIBO“ führt, existieren viele - in der Bodybuilding Szene ist der Athlet für seine Rundgänge über das Messegelände in Köln bekannt. Doch gegen Ende des diesjährigen Events, das vom 12. - 15. April stattfand, postete der Muskelmann ein ganz spezielles Video, das man nicht zu ernst nehmen sollte: In der „TittenChallenge“ verglich der 36-Jährige seine eigene Oberweite mit dem Vorbau von Athletinnen und Besucherinnen, wie extratipp.com berichtet.

+ Absurde Challenge auf der FIBO 2018: Steve Benthin lädt zum „Brustvergleich“. © Screenshot YouTube

Bodybuilder Steve Benthin fordert Athletinnen und Besucherinnen zum „Brustvergleich“ heraus

Bekleidet mit einem engen Sport-BH, zieht Benthin darin über das Messegelände - und fordert verschiedene Damen zum „Brustvergleich“ auf.

Während der 36-Jährige gleich den ersten Vergleich gegen eine blonde Athletin gewinnt, muss er sich am Ende der absurden Challenge gegen die gut ausgestatteten Frauen geschlagen geben.

+ Wer in dieser Runde wohl den Vergleich gewinnt? © Screenshot YouTube

Steve Benthin gibt sich geschlagen: Mit dieser Bodybuilderin kann er nicht mithalten

