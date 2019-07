Schüsse bei Polizeieinsatz - drei Verletzte

Mehrere Anrufe wegen Ruhestörung gingen Donnerstagnacht bei der Polizei in Böblingen (Baden-Württemberg) ein. Dann fielen bei dem Einsatz Schüsse.

Böblingen - Bei einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Böblingen (Baden-Württemberg) sind drei Menschen verletzt worden, davon zwei Beamte. Ein 24-Jähriger wurde durch Kugeln aus einer Polizeiwaffe lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnacht gegen 23.55 Uhr, als eine Polizeibeamtin und ihr Kollege wegen einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus eintrafen.

Messerattacke auf Polizeibeamtin und ihren Kollegen

Beim Betreten des Hauses wurden die beiden von einem 24-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt, so die Polizei. In der Folge sei es zum Schusswaffengebrauch gegen den Angreifer gekommen.

Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf übernommen. Die Verletzten werden derzeit in verschiedenen Kliniken medizinisch versorgt.

In der Nacht war noch unklar, was sich in der Bunsenstraße in Böblingen abgespielt hatte. Auf Fotos war zu sehen, dass die Straße vor einem Mehrfamilienhaus mit Flatterband abgesperrt war. Zahlreiche Streifen- und Rettungswagen waren im Einsatz.

