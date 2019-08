Lufthansa muss Flug abbrechen und lässt 65 Tonnen Kerosin über Mittelhessen ab

Eine Boing 747-400 der Lufthansa muss einen Flug nach Shangai kurz nach dem Start abbrechen. Jetzt gibt es mehr Informationen über die Gründe.

Update, 10.49 Uhr: Gut 20 Minuten hat der Flug der Lufthansa-Maschine mit der Flugnummer LH732 gedauert, dann ist die Boing 747-400 wieder auf dem Flughafen Frankfurt gelandet. Nun steht die Ursache für den Flugabbruch fest: Eines der vier Triebwerke hatte mutmaßlich eine Fehlzündung, berichtet ein Sprecher des Lufthansa-Konzerns auf Nachfrage.

Dies deckt sich auch mit Augenzeugenberichten, die gesehen haben wollen, dass Flammen aus dem rechten, innen liegenden Triebwerk gekommen sein sollen. Passagiere wollen eine "große Verpuffung" bemerkt haben. Eine "akute Gefährdung" habe deshalb nicht bestanden, so der Lufthansa-Sprecher. Trotzdem habe man sich für den Abbruch des Langstreckenflugs entschieden.

Flug LH 732: 65 Tonnen Kerosin über Mittelhessen verteilt

Um eine optimale Landung zu gewährleisten, muss in so einem Fall das geladene Kerosin abgelassen werden. Sonst ist das Flugzeug zu schwer und Trieb- und Fahrwerk könnten bei der Landung Schaden nehmen. Der Flug LH 732 hatte deshalb rund 65 Tonnen Kerosin über Mittelhessen ablassen müssen.

Dafür sei die Boing zwischen Gießen, dem Vogelsberg und der Rhön gekreist und habe den Kraftstoff möglichst fein aus großer Höhe verteilt, erklärt der Lufthansa-Sprecher. Umweltschäden seien dadurch nicht zu befürchten, so der Konzernsprecher weiter. Durch die nebelartige Verteilung habe das Kerosin "am Boden praktisch keinen Effekt."

+ Lufthansa versprüht Kerosin über Mittelhessen - Diese Schleife ist das Flugzeug über Mittelhessen geflogen © flightaware.com

Die Passagiere, die am Sonntagabend mit dem Schrecken davon gekommen sind, hielten sich noch bis Montagvormittag in Frankfurt auf. Um 11.30 Uhr sollten sie laut dem Lufthansa-Sprecher in ein Ersatzflugzeug steigen und ihre Reise nach Shanghai antreten.

Erstmeldung, 12. August, 7.50 Uhr: Frankfurt - Ein mit 370 Passagieren besetzter Jumbo-Jet der Lufthansa hat kurz nach dem Start am Frankfurter Flughafen wegen eines technischen Problems umkehren müssen. Es habe kein akuter Notfall vorgelegen, die Piloten der Richtung Shanghai fliegenden Boeing 747-400 hätten sich "vorsorglich zur Rückkehr entschieden", teilte Lufthansa am frühen Montagmorgen mit.

Jumbo muss umkehren – Technisches Problem

Um das vollgetankte Flugzeug für die Landung vorzubereiten, sei Kerosin abgelassen worden, außerdem sei rein vorsorglich auch die Flughafenfeuerwehr ausgerückt. Letztlich habe die Lufthansa-Maschine dann normal landen können.

Zur Art des technischen Problems, das am späten Sonntagabend aufgetreten war, konnte die Lufthansa in der Nacht noch keine nähere Aussage machen. Die betroffenen Passagiere sollten am Montagvormittag mit einer Ersatzmaschine nach Shanghai fliegen.

dpa

