Bogotá: Die Hauptstadt von Kolumbien

Bogotá, Hauptstadt von Kolumbien © IMAGO / robertharding / Michael Runkel

Bogota ist die Hauptstadt Kolumbiens. 7,5 Millionen Menschen bilden die Bevölkerung der hoch gelegenen, für Geschichte und Politik wichtigen, Millionenstadt.

Bogota – Auf 2640m gelegen, befindet sich die Hauptstadt Kolumbiens. Die Stadt beheimatet 7,5 Millionen Einwohner und ist das Zentrum für Kultur, Geschichte und Politik des südamerikanischen Landes.

Bogota: Geographie und wichtige Daten

Die 7,5 Millionen Einwohner von Bogota leben in ihrer Hauptstadt auf über 2600m. Die Höhenlage ist den Ausläufern der Nordanden geschuldet, die sich bis fast in die Karibik erstrecken. Gleich zwei mehr als 3000m hohe, Berge umgeben Bogota – der Guadalupe und der Monserrate. Bogota befindet sich auf einer Fläche von rund 1587km², was der doppelten Fläche Hamburgs entspricht. 4670 Einwohner leben auf einem Quadratkilometer, was der Bevölkerungsdichte von Wien entspricht.



Durch die Höhenlage beläuft sich die durchschnittliche Jahrestemperatur lediglich auf etwa 13 Grad Celsius. In manchen Nächten kann die Temperatur unter den Gefrierpunkt fallen, obwohl die Stadt sehr nahe am Äquator liegt. Bogota gliedert sich in 20 Stadtbezirke und die aktuelle Bürgermeisterin ist Claudia López.



In der Geschichte der Stadt gab es viele Namen, bis sich die Politik im Jahre 2000 auf den ehemaligen Namen nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit einigte. Die Bevölkerung Bogotas hat sich seit den 1950er Jahren von 750.000 auf 7,5 Millionen verzehnfacht, was vor allem auch der Landflucht der Bürger, wegen der verarmenden ländlichen Regionen geschuldet ist.

Bogota: Geschichte & Gründung als spanische Kolonie

Das offizielle Gründungsdatum Bogotas ist der 6. August 1538. Der damalige Name der Stadt lautete Santa Fe. Indigene Völker hatten die Hochebene in den Nordanden natürlich bereits deutlich früher besiedelt und die Chibcha hatten der Region den Namen Bacatá gegeben, was sich als ‚hochgelegenes Feld‘ übersetzen lässt. Der Spanier Gonzalo Jiménez de Quesada ist der Gründervater der Stadt und kontrollierte die Politik der Stadt. Er war Anwalt und gehörte zu den spanischen Konquistadoren.



Fortan war Bogota die Hauptstadt der Bevölkerung Neugranadas, was die heutigen Gebiete von Venezuela, Panama, Ecuador und Kolumbien umfasste. Die spanische Herrschaft in Bogota dauerte bis 1819 an. Nachdem es im Jahr 1810 durch die Unabhängigkeitsbewegung unter Führung der in Bogota lebenden Kreolen erstmal gelungen war erste Territorien von Spanien abzuspalten, gelang es dann 1819 nach erbitterten Kämpfen die Unabhängigkeit zu sichern.

Bogota: Rapides Wachstum seit den 1950ern

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die Stadt 100.000 Einwohner und das Wachstum der Bevölkerung nahm gerade erst Fahrt auf. Durch viele Konflikte im Land, wie den Bogotazo, der zwar in Bogota nach der Ermordung eines populären Politikers im Jahr 1948 seinen Anfang fand, sich dann aber in andere Landesteile ausweitete, flüchteten sich immer mehr Menschen nach Bogota. Sie versprachen sich mehr Sicherheit von einem Leben in der Hauptstadt. Die Politik war weitgehend machtlos die Landflucht der Bevölkerung zu unterbinden. In der Geschichte des 20. Jahrhunderts setzte sich dieses Phänomen in Bogota fort und so wuchs die Bevölkerung von 700.000 im Jahr 1950 auf 7.5 Millionen heute an.



Die Stadt wuchs fortan immer weiter und man verleibte sich verschiedene Vororte ein, um dem massiven Wachstum der Stadt standzuhalten. Das Jahr 1985 wurde zum Schicksalsjahr für Bogota. Einerseits wurde am 6. November 1985 durch die Guerillagruppe M-19 der Justizpalast eingenommen. Die folgenden staatlichen Maßnahmen zur Wiedereinnahme kosteten hunderte Menschen das Leben. Eine Woche später brach der Vulkan Nevado del Ruiz aus und durch folgende Schneeschmelze begrub die folgende Schlammlawine die Stadt Armero unter sich und löschte sie fast vollständig aus. Etwa 25.000 Menschen starben und die meisten Überlebenden suchten Schutz in Bogota.

Bogota: Politisches System

Bogota wird als ‚Distrito Capital‘ von einer eigenen Stadtregierung geführt und untersteht nicht dem Regionalparlament. Die Politik wird von 45 Mitgliedern des Stadtrates und dem Oberbürgermeister geleitet. Diese werden jeweils für 4 Jahre gewählt. Seit 2020 ist die in Bogota geborene Politikwissenschaftlerin und Journalistin Claudia López Hernández Oberbürgermeisterin Bogotas.



Sie ist in Kolumbien als Anti-Korruptionskämpferin bekannt und war wegen Ihrer journalistischen Beiträge mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz und der Politik. Sie wurde mit 35% zur ersten Frau in der Geschichte des Amts als Oberbürgermeisterin Bogotas gewählt. Der Posten gilt als das zweitwichtigste Amt im Staat, nach der Präsidentschaft. Der aktuelle Präsident Gustavo Petro war selbst von 2012 – 2015 Oberbürgermeister Bogotas.

Bogota: Wirtschaft

Die Hauptstadt ist das wirtschaftliche Zentrum des Landes. Ein großer Teil des Bruttoinlandsproduktes Kolumbiens wird in Bogota erwirtschaftet, was nicht verwunderlich ist, da 7,5 Millionen der insgesamt 50 Millionen Einwohner in Bogota leben und hier durch die Nähe zu Entscheidungsträgern und der vergleichsweise guten Infrastruktur viele internationale Konzerne und Banken angesiedelt sind. In der Geschichte Kolumbiens hat Bogota als Hauptstadt stets diese Position eingenommen.



Das kaufkraftbereinigte BIP pro Kopf in Kolumbien beträgt knapp 14500 USD, was Platz 89 von 194 erfassten Ländern in diesem Ranking entspricht. Die wichtigsten Industrien sind Textil-, Lebensmittel-, Metall-, Maschinenbau- und Elektroindustrie. Durch das konstante Wachstum der Bevölkerung und Infrastruktur Bogotas, herrscht eine rege ausländische Investitionskultur. So erhält das Land jährlich etwa 4 Milliarden USD Auslandskapital. Die fortschreitende Konzentration auf Bogota als wirtschaftliches Zentrum wird durch die Politik begünstigt, da diese wenig gegen die anhaltende Landflucht der Bürger tun kann.

Bogota: Tourismus & Sehenswürdigkeiten

Als kulturelle Hauptstadt Kolumbiens, hat Bogota viele Sehenswürdigkeiten für Touristen zu bieten. Viele Monumente aus Geschichte, Kultur und Politik bieten sowohl der Bevölkerung als auch Touristen die Möglichkeit tolle Eindrücke und Entspannung zu erfahren.

La Candelaria: Dieses Stadtviertel ist ein spannender Ort, um in die Geschichte Kolumbiens einzutauchen. Hierhin floh Simon Bolivar und die Revolution begann ebenfalls in diesem Viertel. Es ist ein touristischer Bereich der Allgemein als sicher gilt und von dem viele weitere Sehenswürdigkeiten zu erreichen sind.

Plaza Bolivar: Dieser Platz ist das Zentrum Bogotas. Unzählige historische Gebäude befinden sich hier neben den Regierungsgebäuden der Politik. Auf dem Platz selbst findet man vor allem Tauben und Verkäufer.

Museo del Oro: Hier findest du verschiedene Ausstellungsstücke zum Thema Gold. Die Exponate konzentrieren sich auf die Zeit vor der spanischen Kolonisation. Der Eintritt ist sehr günstig und man kann wahnsinnig Eindrucksvolle Stücke beobachten.

Monserrate: Einer der Berge die Bogota umgeben, bietet die Gelegenheit die Hauptstadt von oben zu bewundern. Der Aufstieg dauert etwa 90 Minuten, man kann allerdings auch gegen Gebühr mit der Seilbahn fahren.

Jardin Botanico de Bogota: Der botanische Garten von Bogota ist der größte seiner Art in Kolumbien. Es gibt mehr als 5000 Arten von Orchideen zu bestaunen, sowie eine Klimakammer, die alle 5 Klimazonen Kolumbiens imitieren kann.

Bogota: Herausforderungen

Wie fast jede Hauptstadt, hat auch Bogota mit hoher Luftverschmutzung durch Industrie und Verkehr zu kämpfen. Die Infrastruktur für Müllentsorgung, Reinigung und Abwasser im Zentrum Bogotas ist unzureichend. Die Grenzwerte für Feinstaub und CO2 Ausstoß werden regelmäßig um ein Vielfaches übertroffen.



Durch die Landflucht der Bürger entstehen an den Stadträndern immer größere Armutsviertel, in denen die Bevölkerung auch unter Krankheiten wie Cholera, Diarrhöe und Typhus leiden. Außerdem ist hier die Kriminalitätsrate, vor allem durch das Ausbleiben staatlicher Eingriffe, sehr hoch. Auch Haut- und Atemwegserkrankungen sind in diesen Gegenden häufig anzutreffen, da die Emissionen von Verkehr und Industrie hier besonders hoch sind. Die Politik ist hier gefordert und viele haben die Hoffnung, dass es mit dem neuen Präsidenten Petro eine Verbesserung der Zustände geben kann. Momentan gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Wohlstandsvierteln im Norden und den in Armut lebenden Menschen im Süden.