Bollywood-Star kommt nach Gefängnisurteil gegen Kaution frei

Zwei Tage nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Haft wegen Wilderei ist der indische Schauspieler Salman Khan aus einem Gefängnis im Nordwesten Indiens entlassen worden.

Neu Delhi - Ein Gericht in der Stadt Jodhpur ordnete am Samstag seine Freilassung gegen eine Kaution von umgerechnet rund 626 Euro an, wie Staatsanwalt Mahipal Bishnoi am gleichen Tag mitteilte.

Khan war zuvor für schuldig befunden worden, im Jahr 1998 zwei Hirschziegenantilopen geschossen zu haben. Die seltenen Tiere stehen in Indien unter Artenschutz.

Sechs weitere Angeklagte, darunter vier Schauspieler, waren am Donnerstag freigesprochen worden. Khans Anwälte erklärten, der 52-Jährige wolle Berufung gegen das Urteil vor einem höheren Gericht einlegen. Anhänger des Schauspielers feierten die Entscheidung mit Tanzeinlagen vor dem Gericht.

Bereits zuvor wegen Wilderei verurteilt

Khan war bereits in den Jahren 2006 und 2007 wegen Wilderei verurteilt worden und verbrachte auch einige Tage im Gefängnis. Dann kam er auf Kaution frei, und die Urteile wurden im Jahr 2016 aus Mangel an Beweisen aufgehoben.

Der Schauspieler ist seit den 1990er Jahren einer der größten Helden des indischen Kinos. Er hat in einigen der erfolgreichsten Bollywood-Blockbustern mitgespielt, darunter „Tiger Zinda Hai“, „Bajrangi Bhaijaan“ und „Hum Aapke Hain Koun...!“.

dpa