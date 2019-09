Bombenfund im Frankfurt: Verkehrskollaps in Richtung Osten droht

Im Osten von Frankfurt droht ein Verkehrskollaps. Wegen einer Bombenentschärfung ist eine der wichtigsten Hauptstraßen gesperrt. So kommen Sie aus der Stadt.

Frankfurt - Die Weltkriegsbombe, die in Frankfurt Riederwald am Mittwochnachmittag gefunden wurde, ist zwar verhältnismäßig klein (50 Kilogramm schwer) - hat aber große Auswirkungen. Im Frankfurter Osten droht aufgrund der Evakuierungszone ein Verkehrskollaps, denn eine der wichtigsten Hauptstraßen in Richtung Osten wird über Stunden nicht befahrbar sein.

Auf einem Baugrundstück in Frankfurt Riederwald wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie fnp.de* berichtet. 1200 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, glücklicherweise eine überschaubare Zahl. Für die Pendler wird der Plan, die Stadt nach Feierabend wieder zu verlassen, jedoch zu einer Herausforderung. Von 18 bis voraussichtlich 23 Uhr ist die Hanauer Landstraße in beide Richtungen ab dem Ratswegkreisel gesperrt.

Bombe in Frankfurt gefunden: Wie komme ich aus der Stadt?

Es ist davon auszugehen, dass die Alternativroute über "Im Erlenbruch" in Richtung Main-Kinzig-Kreis und Bergen-Enkheim hoffnungslos verstopft sein wird. Folgende Verkehrsrouten können eine Alternative sein:

Friedberger Landstraße

In Richtung Norden fahren, kurz vor Bad Vilbel rechts der B521 folgen

In Bergen-Enkheim auf die L3209 in Richtung Maintal-Dörnigheim wechseln

Von Maintal-Dörnigheim auf die A66 in Richtung Hanau wechseln

Ratswegkreisel

Vom Ratswegkreisel auf die A661 fahren

Am Offenbacher Kreuz auf die A3 in Richtung Hanau fahren

Sachsenhausen Süd

Über Sachsenhausen Süd auf der B8 in Richtung Süden fahren

Am Offenbacher Kreuz auf die A3 in Richtung Hanau fahren

Baustellen in Frankfurt strapazieren die Nerven der Autofahrer

Der Zeitpunkt für den Bombenfund ist denkbar ungünstig. Neben der weltweit größten Automesse IAA, die Hunderttausende in die Frankfurter Innenstadt lockt, spielt heute Abend Eintracht Frankfurt gegen Arsenal London in der Europa League. Deshalb hatte die Stadt sich mit Feuerwehr und Polizei abgesprochen, ob sie die Hanauer Landstraße erst später sperrt. Laut Feuerwehr Frankfurt hat man sich aber doch dagegen entschieden.

Autofahrer haben es aktuell nicht leicht. Neben der dauerhaften Sperrung des nördlichen Mainkai, strapaziert in Richtung Osten die Großbaustelle am Kaiserlei die Nerven. Auch die Baustelle des Riederwaldtunnel setzt viel Geduld und noch viel mehr Zeit bei den Pendlern voraus, wie fnp.de* berichtet.

Von Rebecca Röhrich

