„Bomben-Zyklon“ rast mit 170 km/h auf Deutschland zu - der Monstersturm kommt

Das Wetter wird am Montag nach etwas Frost verbreitet sonnig. Ein Tiefausläufer hat jedoch bereits Sturmwetter mit gefährlichen Orkanböen im Gespräch.

Der Montagmorgen legt noch einmal einen überwiegend kühlen Start hin. Teilweise herrscht Frost, der jedoch von der Sonne im Laufe des Tages vertrieben wird. Vereinzelt ist überfrierende Nässe und Straßenglätte möglich. Grund für den Bodenfrost ist die West-Wetterlage, die kühle Luftmassen nach Deutschland sendet. Diese können für einen „Bomben-Zyklon“ in den kommenden Tagen sorgen, der mit Orkanböen von bis zu 170 Kilometer pro Stunde daherkommen kann. Wie BW24* berichtet, droht ein Monstersturm mit orkanartigen Böen in Deutschland.

Das Wetter in Stuttgart am Montag beginnt mit Sonnenschein, der die anfängliche Kühle vertreibt, diese wird jedoch in Form eines Sturms in den kommenden Tagen wiederkehren. (BW24* berichtete).