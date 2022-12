Auf dem Weg nach Großbritannien

Von Martina Lippl schließen

In der Nacht musste ein Flugzeug der Billig-Airline Easyjet außerplanmäßig in Prag (Tschechien) landen. Eine explosive Fracht wurde gemeldet.

Prag – Wegen einer Bombendrohung ist eine Maschine der Fluglinie Easyjet umgeleitet worden. Die Maschine war in Polen gestartet und sollte in Großbritannien landen. Auf dem Weg wurde eine mögliche Bombe an Bord gemeldet, twittert der Flughafen Prag.

„Mögliche Bombe an Bord“: Easyjet-Flieger muss Mitten in der Nacht in Prag landen

„Alle Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Passagiere und des gesamten Flugverkehrs werden derzeit von der tschechischen Polizei durchgeführt.“ Das Flugzeug wurde nach Tschechien umgeleitet. Die Maschine landete in der Nacht um 22.50 Uhr auf dem Vaclav-Havel-Flughafen in Prag.

Na místě aktuálně zasahují naši pyrotechnici a zjišťují přítomnost nahlášeného výbušného systému. #policiepp https://t.co/aHJzFHfctc — Policie ČR (@PolicieCZ) December 4, 2022

Bombenexperten untersuchten das Flugzeug, fanden aber nach Angaben der Polizei weder Sprengstoff noch einen gefährlichen Gegenstand. Die Passagiere sollten ihre Reise im Laufe des Tages fortsetzen können. Ziel war das südwestenglische Bristol. (ml/dpa)